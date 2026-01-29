Alfonso Durazo fortalece el campo en Sonora; crece 18% actividad primaria

Hermosillo, Sonora; 29 de enero de 2026.- La entidad sonorense avanza a paso firme en el fortalecimiento de su economía, al registrar un incremento de 18 por ciento en las actividades primarias, entre ellas agricultura y ganadería, durante el tercer trimestre de 2025, consolidándose como el estado que más contribuyó en este rubro a nivel nacional, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Con base en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI, el mandatario estatal señaló que estas cifran son un ejemplo del impacto positivo de las políticas públicas enfocadas al fortalecimiento del campo, la pesca y las comunidades rurales, ejes prioritarios que reflejan el rumbo claro de la estrategia de desarrollo

En comparación con el tercer trimestre de 2024, Sonora presentó una fuerte recuperación en el sector primario, al pasar de -2.9 por ciento a 18 por ciento en el mismo periodo de 2025. Este sector registró un panorama complicado durante 2024 por las condiciones de sequía que se vivieron en el estado, y el cierre de la frontera para la exportación de ganado.

Durazo Montaño resaltó que, el comportamiento al alza del sector productivo registrado en el último reporte de la actividad económica del campo, se atribuye a los apoyos y programas impulsados por el gobierno federal y el Gobierno de Sonora en respaldo a los productores sonorenses, mediante el pago directo de incentivos para continuar con la labor primaria.

Este avance representa una ruptura de tendencia a la baja en el rubro primario que inició en 2023, es decir que, se consolidan los resultados de la estrategia económica del Gobierno de Sonora para beneficiar a las comunidades que dependen de los ingresos del sector productivo en distintas regiones de la entidad.

Estos resultados refrendan la visión estratégica del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien ha impulsado un modelo de desarrollo con enfoque social, territorial y productivo, alineado al Plan Sonora de Energías Sostenibles y orientado a sentar bases sólidas para el crecimiento sostenible, la atracción de inversiones y la generación de empleos mejor remunerados.