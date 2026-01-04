Gobernador Durazo impulsa energía solar para 250 mil hogares en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa el desarrollo de energías limpias en Sonora con los avances de la Secuencia III de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa el desarrollo de energías limpias en Sonora con los avances de la Secuencia III de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, proyecto estratégico que permitirá llevar energía solar alrededor de 250 mil hogares sonorenses, como parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

El mandatario estatal destacó que para esta etapa del proyecto, el Gobierno de México destinó una inversión de 347 millones de dólares, lo que refleja la confianza en Sonora como una entidad clave para la transición energética y la generación de energía limpia a nivel nacional.

De acuerdo con estimaciones técnicas, esta secuencia permitirá reducir entre un millón y un millón 400 mil toneladas de emisiones de carbono al año, contribuyendo de manera significativa al combate al cambio climático y a la descarbonización de la economía.

El gobernador agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la misma Comisión Federal de Electricidad por la confianza depositada en la entidad y reconocer el potencial energético de Sonora.

Durazo Montaño subrayó que la planta contará con una capacidad instalada de hasta 300 megawatts, consolidándose como uno de los proyectos solares más importantes del país y fortaleciendo el desarrollo económico, social y ambiental del estado.

La entrada en operación de esta secuencia está proyectada para julio de 2027, reafirmando a Sonora como referente nacional en energías limpias y sustentabilidad.