Estados

Más de medio millón de estudiantes recibirán una beca en Sonora

Para 2026, la inversión en becas en Sonora alcanzará los mil millones de pesos, tras mostrar resultados como la disminución de la deserción escolar.

alt default
El Gobierno de Sonora proyecta ampliar la cobertura de becas en este 2026. (Especial)
Por Redacción

Desde el inicio de su gobierno, el gobernador Alfonso Durazo Montaño definió a la educación como un pilar fundamental del desarrollo y del bienestar social. Esa visión, planteada desde campaña, se traduce hoy en resultados concretos: en 2026, el Gobierno de Sonora consolidará el programa de becas más grande en la historia del estado, con una inversión acumulada de mil millones de pesos, que beneficiará a más de medio millón de estudiantes.

Bajo esta política de largo plazo, el presupuesto destinado a becas educativas ha registrado un crecimiento sostenido a lo largo de la administración, permitiendo fortalecer el programa Beca Sonora de Oportunidades y avanzar en la reducción de la deserción escolar en todos los niveles educativos.

A la fecha, el programa suma una inversión superior a 830 millones de pesos y ha brindado apoyo directo a estudiantes en todo el estado, consolidando una red de apoyos sin precedentes.

De cara al Presupuesto 2026, el Gobierno de Sonora proyecta ampliar la cobertura de becas y garantizar que las condiciones económicas no representen una barrera para el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios.

SonoraAlfonso Durazo

También lee:

whastapp