Más de medio millón de estudiantes recibirán una beca en Sonora

Desde el inicio de su gobierno, el gobernador Alfonso Durazo Montaño definió a la educación como un pilar fundamental del desarrollo y del bienestar social. Esa visión, planteada desde campaña, se traduce hoy en resultados concretos: en 2026, el Gobierno de Sonora consolidará el programa de becas más grande en la historia del estado, con una inversión acumulada de mil millones de pesos, que beneficiará a más de medio millón de estudiantes.

Bajo esta política de largo plazo, el presupuesto destinado a becas educativas ha registrado un crecimiento sostenido a lo largo de la administración, permitiendo fortalecer el programa Beca Sonora de Oportunidades y avanzar en la reducción de la deserción escolar en todos los niveles educativos.

A la fecha, el programa suma una inversión superior a 830 millones de pesos y ha brindado apoyo directo a estudiantes en todo el estado, consolidando una red de apoyos sin precedentes.

De cara al Presupuesto 2026, el Gobierno de Sonora proyecta ampliar la cobertura de becas y garantizar que las condiciones económicas no representen una barrera para el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios.