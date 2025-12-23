Secretaria de Gobernación anuncia avances de trabajos sociales y ambientales en Sonora

Uno de los principales anuncios fue la conclusión de la huelga en Cananea, un conflicto laboral que se prolongó durante 18 años.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó este martes en Hermosillo sobre los avances alcanzados para resolver dos de los conflictos sociales y ambientales más prolongados en Sonora: la huelga de trabajadores mineros de Cananea y los daños derivados del derrame en el río Sonora.

Durante un acto encabezado por autoridades federales y estatales, se destacó que ambos temas registran avances sustantivos tras años de demandas incumplidas.

En su mensaje, la secretaria Rosa Icela Rodríguez reconoció el papel del gobernador Alfonso Durazo Montaño en la búsqueda de soluciones orientadas a la justicia social y ambiental, así como la coordinación interinstitucional instruida directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. “Hoy estamos aquí para informar resultados concretos en beneficio del pueblo sonorense”, señaló.

Uno de los principales anuncios fue la conclusión de la huelga en Cananea, un conflicto laboral que se prolongó durante 18 años. Este avance forma parte del Plan de Justicia para Cananea, iniciado en 2021 durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y retomado en la actual administración para dar continuidad a las demandas de los trabajadores mineros y sus familias.

El acuerdo alcanzado contempla la creación de un fondo económico por un total de 2 mil 222.6 millones de pesos, destinado a un Plan Integral de Justicia Social y Ambiental.

De este monto, Grupo México aportará mil 500 millones de pesos, el gobierno federal 483.6 millones, y el estado de Sonora 180 millones de pesos, además de recursos previamente depositados ante la autoridad laboral.

Los recursos serán entregados directamente a los trabajadores mineros o a sus viudas, sin intermediarios. Además, el plan incluye la construcción de 16 plantas potabilizadoras, estaciones de monitoreo del agua en el río Sonora, un Hospital Regional en Ures con capacidad de 60 camas, y un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología.

Autoridades federales subrayaron que el acuerdo se logró tras una postura firme del estado frente a incumplimientos previos de la empresa, y destacaron que el objetivo central es garantizar derechos laborales, atención a la salud y la restauración ambiental. Con ello, afirmaron, se avanza hacia un modelo de desarrollo basado en el humanismo mexicano y la justicia social.