Línea 5 del Cablebús será la más larga del mundo y tendrá ‘mano europea’: ¿Qué empresa la construirá?

Doppelmayr también construyó las Líneas 1 y 3 del Cablebús de la CDMX. (Cuartoscuro).

La empresa austríaca Doppelmayr construirá la Línea 5 del Cablebús en Ciudad de México. Serán 15.2 kilómetros de longitud, lo que lo posiciona como el teleférico más largo del mundo.

Así lo anunció este jueves la firma que, con sede en la localidad alpina de Wolfurt, en el oeste de Austria, es líder mundial en la construcción de teleféricos y lleva años desarrollando grandes proyectos en la capital mexicana.

La inversión total en el proyecto para la construcción de la Línea 5 del Cablebús, de 15.2 kilómetros de longitud y cuya inauguración está prevista para 2028, asciende a unos 7 mil 900 millones de pesos mexicanos, precisó la agencia austríaca APA.

¿Cuál será la ruta de la Línea 5 del Cablebús?

Con doce estaciones, la Línea 5 del Cablebús interconectará a 53 colonias y pueblos originarios de las alcaldías Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez.

La Línea 5 podrá transportar hasta 3 mil pasajeros por hora y contará con 642 cabinas, lo que debería reducir a la mitad los tiempos de viaje actuales.

En México, Doppelmayr ya ha tendido los teleféricos de más de 9 kilómetros de las Líneas 1 y 3 del Cablebús y está construyendo la estructura ferroviaria urbana más grande del mundo.

También está en fase de construcción otro Cablebús en Uruapan, Michoacán, de la misma empresa.

El grupo Doppelmayr, con filiales en varios países, registró en el ejercicio 2024/2025 un aumento del 13 por ciento interanual en su facturación, hasta totalizar los 1.395 millones de dólares, y amplió su plantilla en un 7.5 por ciento, hasta totalizar 3 mil 781 empleados.