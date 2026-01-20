‘El Mantecas’ dirigió el Culiacanazo 2.0, para evitar la captura de Ovidio Guzmán

El Culiacanazo 2.0 fue el operativo en el que fuerzas armadas se enfrentaron a sicarios del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán, El Ratón.

Iván Valerio Sainz, ‘El Mantecas’, jefe de la facción Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa, es uno de los sujetos que dirigió el Culiacanazo 2.0, tras la captura de Ovidio Guzmán, el 5 de enero de 2023, donde 10 militares y 19 criminales murieron, y decenas resultaron heridos, entre ellos 35 soldados.

‘El Mantecas’ quería impedir detención de Ovidio Guzmán

Autoridades federales destacaron ayer que ‘El Mantecas’ participó, junto con un grupo de sicarios, en las agresiones contra personal militar que participó en la detención del hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó ayer la detención de ‘El Mantecas‘.

“En una acción de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de FGR, detuvieron en Badiraguato, a Iván Valerio ‘N’, jefe de una facción ligada a los Beltrán Leyva.

Fue asegurado junto con siete integrantes de su grupo, armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas. Las investigaciones continúan”, escribió en X.

El mensaje de García Harfuch tuvo de inmediato eco en Estados Unidos, a través del embajador de aquel país en México, Ronald Johnson, quien respondió: “Cada delincuente que enfrenta la justicia hace que nuestras comunidades sean más seguras. Estas acciones debilitan a las redes violentas, reducen el tráfico de fentanilo y contribuyen a proteger nuestro futuro compartido. La cooperación genera resultados reales en materia de seguridad. La justicia prevalecerá”.

Más tarde, el gabinete de seguridad puntualizó que la captura de ‘El Mantecas’ se logró como parte de los actos de investigación.

“Al realizar recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, en Badiraguato, detectaron a un grupo de personas armadas que, al notar la presencia de las autoridades, realizó disparos de arma de fuego, tras lo cual, los efectivos repelieron la agresión y controlaron la situación”.