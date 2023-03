Premios Oscar 2023: Sigue aquí el minuto a minuto de la transmisión EN VIVO

Este domingo 12 de marzo se llevará a cabo la 95 edición de los premios Oscar, en donde varios mexicanos competirán por una de las codiciadas estatuillas que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a lo mejor del cine a nivel mundial.

Los premios Oscar se encuentran a la expectativa de que ocurra algún incidente, como en la edición del año pasado, cuando Will Smith subió al escenario para darle una cachetada a Chris Rock por hacer una broma sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinket. ¿Ocurrirá algún imprevisto similar?

Premios Oscar: Minuto a minuto de su 95 edición

El Dolby Theatre recibió una vez más a las y los nominados en las distintas categorías de los premios otorgados por la Academia este domingo.

La alfombra, que este año se tintó de color champagne, comenzó alrededor de las 15:30 horas tiempo del centro de México. Te compartimos a continuación los momentos más relevantes de la ceremonia.

Previo a los premios Oscar 2023

Desde que se anunció la lista de nominados, la cinta Everything Everywhere All at Once se perfila como una de las producciones que arrasarán en esta entrega de premios. ¿Será?

En este edición número 95 vemos a varios mexicanos en la lista de nominaciones, donde Guillermo del Toro es favorito para ganar la estatuilla a Mejor Película Animada por Pinocho (2022), con la que ha ganado en otros eventos, como los Globos de Oro.

Durante la gala previa a la ceremonia, actrices y actores como Jamie Lee Curtis y Brendan Fraser; y directores como Alfonso Cuarón, se dejaron ver y tomar algunas fotos por los medios presentes.