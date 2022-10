Muere Angela Lansbury, actriz de la película ‘Gaslight‘, a los 96 años

La actriz británica Angela Lansbury, protagonista de la emblemática serie Murder, She Wrote (1984) y de cintas como Gaslight (1944) y The Picture of Dorian Gray (1945), murió este martes a los 96 años de edad en Los Ángeles, Estados Unidos.

Su fallecimiento, esta madrugada, sucedió apenas a cinco días para que cumpliera 97 años, recordó su familia en un comunicado difundido por la revista People.

Lansbury se convirtió en un rostro conocido de la pantalla chica por encarnar a la novelista Jessica Fletcher en Murder, She Wrote. Asimismo la actriz estuvo nominada en tres ocasiones a los premios Oscar por papeles de reparto -Gaslight, The Picture of Dorian Gray y The Manchurian Candidate- y logró una estatuilla honorífica en 2013, concedida por la Academia de Hollywood.

¿Quién fue Angela Lansbury?

Angela Lansbury tuvo una prolífica carrera en varios ámbitos de la actuación. Su versatilidad para la interpretación también la llevó. incursionar en el cine animado, con la cinta de La Bella y La Bestia en 1991.

La protagonista de Se ha escrito un crimen, adaptación de una novela de Agatha Christie, nació en Londres en 1925, y desde temprana edad mostró interés por la actuación. En 1940 comenzó sus estudios en la Escuela de Drama y Radio Feagin en Nueva York, en donde debuto en algunas puestas en escena.

Sus primeros pasos en la pantalla grande fue en la cinta Gaslight que logró atrapar la atención de varios productores y directores en Hollywood para proyectos futuros. Cabe destacar que esta película sentó un precedente importante en la nomenclatura de un tipo de abuso psicológico llamado luz de gas, violencia que sufre la protagonista.

Su participación en proyectos cinematográficos no se detuvo pese a su edad. Lansbury trabajó en cintas más recientes como El Regreso de Mary Poppins (2018); incluso fue nombrada dama comandante de la orden del imperio británico en 2014.