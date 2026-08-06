EU ofrece 25 mdd por Juan Carlos Valencia ‘El 03′: ¿Qué narcos mexicanos poseen las recompensas más altas?

(Shutterstock / Cuartoscuro / redes sociales / Departamento de Estado de los Estados Unidos de America)

'El 03', nuevo líder del CJNG, entra a la lista de los narcotraficantes por los que EU ha ofrecido más dinero.

¿La inflación ya ‘pegó’ en la lista de los criminales más buscados? El Departamento de Justicia estadounidense anunció que ofrece 25 millones de dólares por información que de con la captura de Juan Carlos Valencia ‘El 03′, señalado como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ .

Con ello, Juan Carlos Valencia se convierte en el narcotraficante por el que se ha ofrecido más dinero, incluso por encima de ‘leyendas’ como Ismael ‘El Mayo’ Zambada , Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el ya mencionado ‘Mencho’.

Otros seis integrantes del CJNG fueron señalados por Estados Unidos, con recompensas de 10 a 15 millones de dólares y con lo que superan el monto que anteriormente se ofrecía por criminales como ‘El Chapo’ Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Top 5 narcos por los que EU ha ofrecido mayores recompensas

Estas son algunas de las más altas recompensas de Estados Unidos por narcotraficantes mexicanos:

1. Juan Carlos Valencia, ‘Pelón’ o ‘03′

El nuevo líder del CJNG, Juan Carlos Valencia es hijo de Rosalinda Valencia ‘La Jefa’ , esposa del fallecido Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ .

El ‘heredero’ del CJNG, además, de uno de los líderes regionales más violentos del cártel, por lo que EU ofrece 25 millones de dólares por él.

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Además, está a la par de otros criminales y políticos por los que EU ofreció 25 millones de dólares, entre ellos Osama Bin Laden , Saddam Hussein y Diosdado Cabello , este último aún prófugo.

‘El 03′ solo está por debajo de Nicolás Maduro , por quien EU ofreció 50 millones de dólares antes de invadir Venezuela y sustraerlo.

2. Rafael Caro Quintero

Fundador del Cártel de Jalisco, Rafael Caro Quintero , ‘El narco de narcos’, fue durante años uno de los más buscados por Estados Unidos.

Señalado del asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena , EU ofreció hasta 20 millones de dólares por información para dar con él, aunque fue arrestado en 2022 por autoridades mexicanas y trasladado a EU el año pasado.

3. Ismael ‘El mayo’ Zambada, Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ y nuevos líderes del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Antes de su secuestro y arresto en 2024, EU ofrecía 15 millones de pesos por Ismael ‘El Mayo’ Zambada , legendario líder del Cártel de Sinaloa que lideraba la facción de ‘La Mayiza’.

Las autoridades ofrecían la misma cifra por ‘El Mencho’, quien fue abatido en febrero pasado luego de un operativo en el que murió mientras era trasladado a la Ciudad de México.

En el rango de los 15 millones de dólares entraron este 5 de agosto otros tres integrantes del CJNG:

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4. Los Chapitos y altos mandos del CJNG

Otros tres integrantes del CJNG fueron señalados este 5 de agosto entre los objetivos prioritarios de EU y por los que ofrecen 10 millones de dólares:

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Todos ellos están identificados entre las principales caras del CJNG actualmente y están prófugos de la justicia.

Además, en abril pasado la DEA subió a 10 millones de dólares las recompensas por Iván Archivaldo Guzmán, ‘El Chapito’ , y Jesús Alfredo Guzmán, ambos hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y líderes de Los Chapitos.

Los dos líderes de Los Chapitos que no han sido detenidos serían responsables de algunas de las operaciones del Cártel de Sinaloa en el tráfico de fentanilo, además de librar la guerra en Sinaloa contra ‘La Mayiza’.

5. ‘El Chapo’ Guzmán y Ovidio Guzmán

Antes de su arresto, Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán , líder del CJNG hasta la década pasada y uno de los narcotraficantes más famosos del país.

Su detención fue años antes de la del ‘Mencho’, su compadre ‘El Mayo’ y Caro Quintero, cuando EU no ofrecía cifras tan altas para dar con narcotraficantes.

Lo empata en el quinto lugar Ovidio Guzmán López, ‘El Ratón’ , su hijo y quien primero fue detenido y liberado en el 2019, en el evento conocido como ‘El Culiacanazo ’ , para ser nuevamente capturado en enero de 2023 y ser trasladado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año.