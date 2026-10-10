Tiffany’s, casinos y 12 propiedades: Así operaba ‘Capitán Sol’, el marino que gastó como millonario

La investigación de la FGR sobre la red de huachicol fiscal detectó la vida de lujos que llevaba el 'Capitán Sol', presunto cómplice de los Farías Laguna.

Miguel Ángel ‘N’, alias ‘Capitán Sol’, iba por la vida con bandera de asalariado, pero llevaba una vida de millonario, con lujos e inmuebles pagados al contado.

Un día llegó a una de las nueve joyerías Tiffany & Co en México. Recorrió sus vitrinas llenas de joyería de oro de 18 quilates, con incrustaciones de diamantes y gemas preciosas, y eligió una. Pagó 428 mil 500 pesos.

Así lo documentó la Fiscalía General de la República (FGR) en una investigación, integrada en el expediente FED/FEMDO/FEIORPIFAMFCDMX/0000568/2024, que presentó ante la jueza Mariana Vieyra Valdez y en la que detalla los gastos del ‘Capitán Sol’.

Según la FGR, la investigación de la ruta del dinero que gastó el ‘Capitán Sol’ durante 13 años, entre 2012 y 2025, permitió identificar su participación en una red de lavado de dinero.

La FGR, que encabeza Ernestina Godoy, considera que el ‘Capitán Sol’ es pieza clave en la red de huachicol fiscal que operaba dentro de la Secretarìa de Marina y que era liderada por los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, sobrinos del extitular de la dependencia, Rafael Ojeda.

Derivado de esa investigación, la FGR obtuvo, en agosto de 2025, órdenes de aprehensión contra 13 personas, entre ellas los hermanos Farías Lagunas y el ‘Capitán Sol’, quien fue detenido el 2 de octubre pasado, a los 48 años.

En la audiencia de imputación, la FGR presentó su investigación contra este sujeto, en la que revela sus gastos en joyería, millonarios pagos con tarjetas de crédito y en casinos.

“Además de la identificación de las cuentas que presentan depósitos considerables y, toda vez que no se señala la actividad que da origen a su riqueza, no es congruente que, como jubilado, pueda llevar una vida con gastos superiores a 60 millones de pesos, siendo evidente que rebasan sus percepciones”, asegura la FGR.

Así era la vida de lujos del ‘Capitán Sol’ antes de ser detenido

La investigación de la FGR incluye datos de prueba en los que identifica que el ‘Capitán Sol’ manejaba 11 cuentas bancarias y tenía a su nombre 10 líneas telefónicas. Además, entre 2012 y 2025, hizo al menos 30 viajes internacionales y decenas o cientos de viajes nacionales.

También se le detectaron 12 propiedades —seis en Veracruz, cuatro en la Ciudad de México y dos más en Sinaloa—, así como pagos por más de un millón de pesos, vía transferencia electrónica, para la compra de un penthouse en Tulum Quintana Roo.

Según la investigación, de los 12 inmuebles a su nombre, ocho los adquirió en un periodo de 10 años (2013 a 2023). En total, el ‘Capitán Sol’ pagó 13 millones 125 mil 863 pesos, de los cuales 2 millones 994 mil 184 pesos fueron cubiertos mediante créditos y 10 millones 131 mil 678 pesos fueron cubiertos de contado o en efectivo.

¿Cuáles son los inmuebles más caros que compró el ‘Capitán Sol’?

La investigación de la FGR contra el huachicol fiscal identifica cuatro inmuebles, comprados entre 2020 y 2023, por los cuales ‘Capitán Sol’ pagó más de 9 millones de pesos, según las operaciones investigadas.

La indagatoria permite detectar que pagó 800 mil pesos en efectivo y otros 2 millones con cheque de caja.

En el oficio FGR/AIC/CFIC/UINTAI/0078608/2025, la FGR reporta que el ‘Capitán Sol’, jubilado desde 2018 al 100 por ciento de la Secretaría de Marina, no tenía otra fuente de ingresos lícita.

Los inexplicables ingresos y gastos del ‘Capitán Sol’: Derrochó más de 6 mdp en tarjetas de crédito

La FGR también señala que entre 2018 y 2025, el presunto integrante de la red de huachicol fiscal gastó más de 6 millones de pesos en tarjetas de crédito. Sin embargo, no todo eran gastos, las autoridades detectaron que tuvo ingresos a través de cheques de caja por más de cinco millones de pesos en los años 2020, 2021 y 2022.

Ese tipo de gastos e ingresos le ocasionaron avisos por operaciones sospechosas. Algunas de ellas fueron por la compra de tarjetas a la empresa Toka Internacional por más de 2 millones de pesos.

El 'Capitán Sol' lavaba dinero a través de depósitos en casinos, según la investigación de la FGR contra la red de huachicol fiscal. (Fotoarte: El Financiero | Fotos: FGR / Shutterstock)

También destaca que el ‘Capitán Sol’ habría lavado dinero a través de casinos, puesto que se le detectaron gastos por 52 millones 128 mil 239 pesos en apuestas, entre 2015 y 2023. La mayoría de esas operaciones (el 99.3 por ciento) se realizaron en efectivo.

“El esquema anterior podría identificarse como un método que se utiliza en el proceso de lavado de dinero respecto de operaciones con casinos; que consiste en ingresar altas cantidades de recursos ilícitos en efectivo para la compra de fichas de juego, se realiza un juego mínimo y posteriormente se solicita el reembolso mediante una transferencia o un cheque girado por la agencia de juegos de apuestas, obteniendo los recursos ya transformados y limpios”, dice la investigación de la FGR.

Según el expediente de la FGR, entre el 1 octubre de 2018 y el 3 de marzo de 2019, el ‘Capitán Sol’ recibió 10 depósitos por un millón 220 mil 920 pesos. Las empresas, creadas entre mayo y junio de 2017, que realizaron las transferencias son:

Herzap Transportes S.A. de C.V.,

Operadora Saenmar, S.A. de C.V., y

Comercializadora Industrial Comp, S.A. de C.V.

“Una vez recibido los recursos Miguel Ángel ‘N’ utilizó su tarjeta de débito en Telest D Odcte Pe, Perisur Yak Md, Perisur Yak Ye y Big Bola Santa Fe, los cuales son casinos y/o centros de apuestas ubicados en la Ciudad de México”, señala el documento de la FGR.

Testigos protegidos detallan el ‘modus operandi’ del ‘Capitán Sol’

Parte de la investigación de la Fiscalía General de la República se basa en testimonios de marinos que estuvieron bajo las órdenes del ‘Capitán Sol’, a quien se le identificaba como ‘Mike’ o ‘NK’, uno de los líderes de la red de huachicol fiscal.

Gracias a los testimonios y a una red de vínculos se supo de la cercanía del ‘Capitán Sol’ y los hermanos Farías Laguna. Según la FGR, los Farías Laguna estaban arriba de Miguel Ángel ‘N’ en la red criminal, mientras que Climaco Aldape Utrera era su mano derecha.

Un testigo protegido de la FGR, identificado como ‘Santo’, relató la forma de operar de la red criminal. Todo consistía, dijo, en permitir que buques cargados con hidrocarburos (gasolina y diesel) ingresaran a los puertos mexicanos. La carga se registraba como aceite para evitar el pago de impuestos y así obtener ilícitamente ingresos millonarios en perjuicio del erario.

‘Santo’ agregó que tan sólo él, como encargado de la aduana de Tampico, Tamaulipas, permitió el ingreso de 14 buques y recibió un millón 750 mil pesos por cada descarga. En total, ‘Santo’ recibió 24.5 millones de pesos y una parte de esa cantidad se repartió entre la gente de la aduana.

Otro testigo señaló que el ‘Capitán Sol’ pagaba a Climaco Aldape Utrera 500 mil pesos semanales “por los apoyos brindados” y una parte de ese dinero era para los altos mandos.

Mientras que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar, un testigo ya fallecido, dijo a la FGR que el ‘Capitán Sol’ le entregaba, en persona o a través de terceros, 200 mil pesos mensuales “como bono por la buena administración y control de la aduana de Manzanillo y Pantaco”.

El retiro de Miguel Ángel ‘N’ no implicó afectaciones para sus operaciones ilícitas. Los testigos refieren que el ‘Capitán Sol’ ejercía como jefe en las aduanas, que era amigo de los hermanos Farías Laguna, y que decía tener contacto directo con el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, además de que decía hablar a nombre de ‘Andy’, en supuesta referencia a López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué sigue para el ‘Capitán Sol’ tras su detención?

Hace un par de días, el ‘Capitán Sol’ fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos.

Durante la audiencia, la jueza Vieyra Valdez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva oficiosa. Por esa razón, el ‘Capitán Sol’ permanecerá internado en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.