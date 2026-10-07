David Ellison apuesta por ‘entretenimiento ligero’: Hay dudas en el futuro del cine en Warner Bros

Resulta significativo que entre las primeras víctimas de la adquisición de Warner Bros por David Ellison se encontraran Michael De Luca y Pamela Abdy, los ejecutivos del estudio conocidos por gastar generosamente en películas de autor como la ganadora del premio a la mejor película del año pasado, One Battle After Another .

La trayectoria cinematográfica de Ellison, hijo del cofundador de Oracle, Larry Ellison, se ha centrado principalmente en lo que la industria denomina películas “de entretenimiento ligero”: éxitos de taquilla masivos como Misión Imposible: El ajuste de cuentas final y Top Gun: Maverick, dos películas que ayudó a producir y que juntas recaudaron más de 2 mil millones de dólares en taquilla, además de ser aclamadas por la crítica.

Tras tomar el control de Paramount el año pasado, Ellison instaló una nueva directiva para ampliar el catálogo de películas e introducir una mayor disciplina financiera.

El resultado fueron éxitos de franquicias reconocidas como Scream 7 y Scary Movie, que han encaminado a la división cinematográfica de Paramount hacia uno de sus años más rentables en la última década y media.

¿Cuál es el objetivo de Skydance tras la adquisición de Warner Bros?

En los estudios centenarios de Paramount Pictures en Los Ángeles, donde se rodaron películas como Sunset Boulevard y El Padrino , Ellison describió su visión como codirector ejecutivo de la recién creada Skydance, tras la adquisición de su rival Warner Bros. por 110 mil millones de dólares.

“Esta compañía fusionada invertirá más en contenido y narración de historias que cualquier otra empresa en el mundo, más que Disney, más que Netflix”, dijo Ellison, dirigiéndose a los empleados y periodistas reunidos en un estudio de grabación. “Eso será muy bueno para el empleo”.

Al fusionar dos de los cinco grandes estudios de Hollywood, Ellison obtiene un catálogo de franquicias que incluye a Batman, Star Trek , Las Tortugas Ninja, El Señor de los Anillos , Harry Potter y Superman.

La comparación más cercana en escala es la adquisición de 21st Century Fox por parte de Walt Disney por 71 mil 300 millones de dólares en 2019, que le dio a Disney acceso a franquicias como Avatar, X-Men y El Planeta de los Simios, que impulsan la asistencia al cine, la demanda de entradas para parques temáticos y la venta de productos.

Sin embargo, ese acuerdo resultó en una menor cantidad de películas producidas por los estudios combinados, ya que Disney priorizó los grandes estrenos.

Skydance tendrá una programación diversa de películas

Ellison afirmó que desea contar con una programación diversa de películas, y señaló que su favorita del año pasado fue Sinners, de Warner Bros, un thriller de vampiros que desafía los géneros .

Él y el codirector ejecutivo de Skydance, Ynon Kreiz, quien dejó Mattel para unirse a la compañía, indicaron que planean dividir su tiempo entre los dos estudios.

“El plan es mantener la independencia creativa de los estudios, de modo que cada uno tenga su propia programación, sus propias relaciones y sus propias oportunidades”, dijo Kreiz.

Al supervisar la responsabilidad de los aspectos creativos del negocio y las relaciones con el talento, se espera que Ellison se centre en las franquicias valiosas y queridas de los dos icónicos estudios de Hollywood, favoreciendo las películas con mejores perspectivas comerciales que las producciones más artísticas que han caracterizado a Warner Bros. en los últimos años.