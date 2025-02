Fallece Roberto Orci, escritor mexicano y productor de ‘Star Trek’ y ‘Transformers’: ¿De qué murió?

Roberto Orci participó en la producción de la franquicia ‘Now You See Me’ (Ahora me ves), ‘Ender’s Game’ y ‘The Amazing Spider-Man 2′. Foto: Variety

Hace un año el actor estadounidense Gary Graham de ‘Star Trek: Enterprise’ falleció a causa de un paro cardiaco. Ahora, el escritor y productor mexicano Roberto Orci, quien firmó las nuevas versiones de la década de los 2000 de sagas como ‘Star Trek’ y ‘Transformers’, murió en Los Ángeles este martes 25 de febrero.

El creador de ciencia ficción murió debido a una enfermedad renal a los 51 años, confirmó la revista Variety.

Con su socio Alex Kurtzman, Orci coescribió proyectos como las versiones de ‘Transformers’ de 2007 (siendo una de las sagas que ha conseguido 100 millones de dólares en su estreno) y ‘Star Trek’ de 2009.

¿En qué producciones participó Roberto Orci?

Orci también participó en la producción de la franquicia ‘Now You See Me’ (Ahora me ves), ‘Ender’s Game’ y ‘The Amazing Spider-Man 2′ y figura en los créditos de ‘Mission Impossible 3′, recuerda la revista especializada.

En el ámbito de la televisión, Orci y Kurtzman desarrollaron la nueva versión de 2010 de ‘Hawaii Five-0′ (Hawai 5-0), que contó con más de 200 episodios. También creó ‘Sleepy Hollow’ y ‘Fringe’ para la productora Fox, agrega Variety.

Orci, nacido en México, asistió a la escuela Crossroads School en Los Ángeles, donde conoció a Kurtzman con quien trabajo en numerosos proyectos.

Ambos participaron en el guión de ‘Alias’ de J.J. Abrams y luego crearon la serie de ciencia ficción de Fox ‘Fringe’, que duró cinco temporadas.