¿Qué tanto daño hace el tepache?

En temporadas de calor, para calmar la sed y refrescarse, hay quienes recurren al agua de sandía, limón o jamaica, pero también están las personas que optan por el tepache, una bebida fermentada de sabor dulce que podría perjudicar al organismo si se consume en grandes cantidades.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el tepache es una bebida elaborada a partir de la fermentación de frutas en agua. Una de sus principales características es que, dependiendo del estado de la República Mexicana, tiene diferentes recetas.

Principalmente, el tepache se prepara con pulpa y cáscaras de piña que se dejan fermentar en agua con piloncillo, canela y clavo de olor por varios días. A diferencia de las aguas frescas, como la horchata, la bebida tiene un bajo grado de alcohol.

¿Qué significa tepache?

Según una publicación en redes sociales de Divulgación de la Ciencia, UNAM, el nombre del tepache proviene del náhuatl tepatli, que significa bebida de maíz.

Su nombre se debe a que, originalmente, en la época prehispánica, el tepache se elaboraba con maíz fermentado, pero con el paso del tiempo se adoptó el uso de frutas tropicales y cítricas, siendo la piña la más popular.

El tepache es una bebida elaborada con frutas tropicales o cítricas. (Foto: www.gob.mx)

Propiedades: ¿Qué tan saludable es el tepache?

Divulgación de la Ciencia, UNAM menciona en su cuenta de Facebook que el tepache contiene vitaminas y probióticos.

My Fitness Pal, un sitio especializado en temas de ejercicio físico, menciona que un tepache de 100 ml contiene alrededor de 48 calorías.

En comparación a algunas bebidas azucaradas, como los refrescos, el tepache podría tener menos calorías; sin embargo, debido a su sabor ácido, hay personas que le agregan azúcar, lo que cambia sus valores nutricionales.

En pocas palabras, el tepache es una bebida, cuyo consumo debe mantenerse moderado por su contenido en azúcar y calorías.

El tepache no se debería consumir todos los días por sus efectos secundarios. (Foto: www.gob.mx)

Beneficios: ¿Para qué sirve el tepache de piña?

Aunque el tepache solo es visto como una bebida refrescante, en redes sociales se señala de tener algunos beneficios en la salud, especialmente en el sistema digestivo.

A pesar de ello, la realidad es que pocas veces se ha analizado al tepache, por lo que no hay evidencia que respalde sus supuestos resultados positivos para el cuerpo.

Posible efecto en el sistema digestivo

Debido a su contenido en piña, el tepache contiene bromelina, una enzima que se ha relacionado con efectos positivos en el cuerpo.

El portal de National Center For Complementary and Alternative Medicine (NIH, por sus siglas en inglés), explica la bromelina se utiliza para tratar problemas digestivos, pero que aún no hay suficientes investigaciones que confirmen este efecto.

Además, no hay suficientes estudios que aseguren que el tepache mantiene el contenido de bromelina de la piña.

El tepache más popular es el que se elabora con piña. (Foto: www.gob.mx)

Contiene probióticos

Healthline menciona que los probióticos son elementos que reducen el riesgo de problemas de salud como diarrea o indigestión, pero el tepache no ha demostrado tener estas habilidades en ningún estudio.

Posible efecto en el sistema inmune

La publicación de Divulgación de la Ciencia, UNAM comparte que las vitaminas del tepache se han relacionado con la inducción a la producción de anticuerpos, proteínas del sistema inmune que se encargan de defender al organismo.

Sin embargo, aún se requieren de más investigaciones sobre este posible efecto de las vitaminas del tepache.

La cáscara de la piña protagoniza algunas recetas de tepache. (Foto: Wikimedia Commons)

Contraindicaciones: ¿Qué pasa si tomo tepache diario?

Debido a la falta de estudios sobre el tepache, no hay una recomendación diaria de cuánto se puede tomar por día, lo mejor es mantener un consumo moderado y ocasional por su contenido en azúcar.

Es una fuente de azúcar

A pesar de su dulce sabor, el azúcar es uno de los compuestos que más dañan al cuerpo cuando se consumen excesivamente.

El portal de Harvard T.H. Chan School of Public Health menciona que el azúcar puede ocasionar problemas cardiovasculares, daños al sistema óseo, gota y hasta diabetes.

Problemas estomacales

En algunos estudios, la bromelina de la piña ha demostrado que puede ocasionar problemas en el sistema digestivo, como dolores estomacales, diarrea y vómito.

A pesar de ello, no se han analizado los posibles efectos del tepache de piña en el estómago.

La piña es una fruta tropical con posibles beneficios para el estómago. (Foto: Especial)

Contiene alcohol

Aunque el tepache es una bebida con bajos niveles de alcohol, no se debe de consumir en altas dosis por sus posibles complicaciones.

En conversación con The New York Times, el especialista Tim Naimi aseguró que, aunque sea un poco, el alcohol daña a la salud.

“El alcohol es perjudicial para la salud desde niveles muy bajos”, explica Naimi.

¿Cuál es la receta del tepache?

En la actualidad hay un sin fin de recetas para elaborar tepache de piña; sin embargo, casi todas coinciden en el uso de canela, clavo de olor y caña de azúcar.

A principios de agosto de 2020, las redes sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Jalisco, compartieron un video con una receta de la bebida, estas son los pasos: