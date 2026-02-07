‘Ellos sí podrían haber ido a BTS’: Lujos de exministros incluían preventas y reservas en restaurantes

Los privilegios de los exministros de la Corte incluían: Reservación de mesas en restaurantes, autógrafos de artistas o celebridades, boletos de preventa o venta exclusiva, así como lugares preferenciales.

Ni las ARMY con su membresía exclusiva tuvieron tantos privilegios para los conciertos de BTS en México como los que tenían los exministros de la Suprema Corte de la Nación (SCJN).

De acuerdo con lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre los privilegios de los exministros de la Corte estaban: Reservación de mesas en restaurantes, la obtención de autógrafos de artistas o celebridades, servicio de OCESA y Ticketmaster, boletos de preventa o venta exclusiva, así como lugares preferenciales en un evento.

“O sea ellos sí habrían podido ir a BTS”, bromeó la presidenta.

El tema de los beneficios de los exrepresentantes del Poder Judicial se abordó en la conferencia mañanera del 27 de enero, luego de que se dio a conocer que los nuevos ministros de la Suprema Corte compraron camionetas Jeep Grand Cherokee, con precios que van de 1 millón 69 mil a 1 millón 777 mil pesos por unidad.

En ese contexto se revisaron los lujos a los que, por contrato, tenían derecho los exministros de la Suprema Corte.

¿Qué privilegios incluían los contratos de los ministros de la Suprema Corte?

“No decían nada antes sobre lo que ganaba cada ministro”, aseguró la presidenta Sheinbaum al exponer los gastos de la Corte.

Uno de los primeros puntos que destacó la mandataria fue el salario de cada ministro. “Fíjense, los ministros de la Corte: sueldo mensual neto de un ministro antes, 206 mil 947 pesos con 56 centavos. Ahora, 134 mil 310”, señaló.

A partir de ese momento se enlistaron unos 60 privilegios que tenían los ahora exministros de la Suprema Corte.

Entre los gastos aprobados por contrato para ministros como Norma Piña y Javier Laynez figuraban un seguro de gastos médicos mayores de al menos 36 mil 906 pesos mensuales, seguro de separación individualizado, aguinaldo de 585 mil pesos y seguro de vida.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum desglosó la lista de lujos:

Contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía para sus casas,

Telefonía celular.

Apoyo para reparación de refrigeradores.

Compra de enseres menores como despensa,

Compra de camisetas y bordado de ropa,

Mantenimiento de elevadores en domicilio particular,

Mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas,

Solicitud de pipas de agua,

Compra de alimentos y servicio a domicilio,

Apartado de lugares y gestión en estadios de futbol y beisbol,

Reserva de mesa en restaurantes.

Traslado de amistades,

Traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido,

Recuperación de facturación de alimentos de periodos anteriores,

Conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades,

Conseguir boletos de preventa o venta exclusiva ,

, Lugares preferenciales en un evento ,

, Asignar a personal de la oficina para realizar guardia en domicilios,

Traer objetos exclusivos provenientes de otros países,

Asignar personal para el cuidado de menores de edad,

Asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en eventos particulares,

Uso del personal para actividades de limpieza,

Mudanzas, cargar cajas, bultos, macetas y artículos en domicilio particular,

Préstamos vehiculares a familiares,

Traslado de familiares a consultas médicas,

Traslado de enfermeras a domicilio en la época de COVID,

Conseguir camas en hospital para atención de personas que se indiquen,

Poda, derrama y limpieza, alcantarillado, drenaje, alumbrado,

Gestión de boletos cortesías,

Servicio de OCESA y Ticketmaster,

Monitoreo de paquetería en envíos realizados por empresas especializadas,

Trámites bancarios,

Apoyo hospitalario,

Recuperar objetos, etcétera.

Compra de regalos,

Compra de boletos de avión,

Reservación de hospedaje,

Reservación de estancias,

Mantenimiento de jardín,

Compra de flores y coronas para fines funerarios,

Inscripción en escuelas, pago de colegiaturas y obtención de becas,

Servicio de meseros y servicio de valet parking,

Conseguir especialista en reparación de electrodomésticos y electrónicos,

Conseguir servicio de gas,

Traslado de vestuario,

Compra de medicamentos controlados agotados,

Recuperación de claves y contraseñas en servicios electrónicos,

Traslados urgentes recurrentes,

Contratación de servicios de televisión e internet en casa,

Al concluir con la lista de privilegios de los exministros de la Corte, la presidenta Sheinbaum aseguró: “Se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían. Sí, se acabaron los privilegios en la nueva Corte”.

¿Qué pasó con las camionetas de los nuevos ministros de la Suprema Corte?

Tras la difusión de la adquisición de las Jeep Grand Cherokee, Hugo Aguilar explicó la compra de las camionetas de lujo y aseguró que “la austeridad no es un acto simbólico”.

Además, los ministros de la Suprema Corte acordaron devolver las camionetas, mientras que Hugo Aguilar balconeó a sus antecesores al señalar que los exministros ‘heredaron’ cuatro autos blindados.

“Cuatro vehículos fueron adquiridos por la anterior integración (…) Y ellos en anterior integración tomaron el acuerdo en el Pleno que como parte de su haber de retiro podían llevarse los vehículos que tenían asignados", señaló Hugo Aguilar, en conferencia.

Arístides Guerrero, conocido como el “ministro chicharrón”, dijo que será importante revisar quiénes son los ministros que se quedaron con dichas camionetas como parte de los acuerdos de retiro.