El Banco de México (Banxico) elevó a 1.9 por ciento su estimación de crecimiento para la economía mexicana este año, desde 1.5 por ciento previo. Contempló que en los próximos dos años habrá factores que mantendrán una tendencia positiva en la actividad, aunque con retos para alcanzar su potencial.

El Informe Trimestral, julio-septiembre 2026, del banco central expuso que este pronóstico, con un intervalo entre 1.7 y 2.1 por ciento, responde a un desempeño mejor al anticipado de la actividad económica en el tercer trimestre. Para el cuarto trimestre se previó una moderación, seguida de una gradual aceleración.

“A pesar de la atonía del consumo privado en 2026, se espera que recupere una tendencia positiva. A su vez, no obstante su mejoría reciente, la inversión se mantendría relativamente débil por la incertidumbre en la ratificación del T-MEC ”, enfatizó Victoria Rodríguez, gobernadora de Banxico .

Agregó que las exportaciones continuarán en expansión ante el comportamiento previsto para la producción industrial en Estados Unidos y apoyadas por la adquisición de bienes relacionados con el sector tecnológico en ese país.

La previsión para 2027 se mantuvo en 2 por ciento, y para 2028, al considerar el efecto del año bisiesto, se anticipó un crecimiento de 2.5 por ciento.

“La reactivación reciente de la actividad económica en nuestro país es alentadora. Persiste el reto de consolidar un crecimiento más dinámico y sostenido en un entorno de incertidumbre comercial, tensiones geopolíticas y rápidos avances tecnológicos”, apuntó Rodríguez.

Banxico consideró que el balance de riesgos para la economía está sesgado a la baja. Entre algunos riesgos a la baja enlistó que se intensifique el ambiente de incertidumbre por políticas en Estados Unidos, sobre todo en relación al T-MEC , y un escalamiento de diversos conflictos geopolíticos.

Entre los riesgos al alza subrayó que se presenten avances mayores a los anticipados en el proceso de revisiones anuales y una ratificación del T-MEC, así como una menor incertidumbre en torno a la política comercial que hagan un ambiente más propicio para la inversión en México , entre otros.

(El Financiero)

Peso mexicano, con impacto limitado

La depreciación del peso frente al dólar que se ha visto recientemente tendrá un impacto limitado en la inflación, afirmó Victoria Rodríguez, quien destacó que los movimientos cambiarios se han presentado en niveles bajos.

“Es normal que la depreciación tenga cierto efecto directo y acotado sobre las lecturas de inflación. Hacia delante, consideramos que ante las condiciones de holgura que prevalecen y que estimamos que sigan prevaleciendo, el traspaso de movimientos cambiarios a los precios sería limitado”, apuntó.

Sobre este punto, el subgobernador Gabriel Cuadra reconoció que hay retos y riesgos para el siguiente año, como las acciones de la Reserva Federal y la dinámica del tipo de cambio, aunque la conducción de la política monetaria no responde directamente a dichos indicadores.

Sin embargo, “hacia delante tenemos que estar muy pendientes de los factores que puedan incidir sobre los mercados financieros y en particular sobre el cambiario. También a la Reserva Federal, no solamente en la decisión del próximo mes, donde prácticamente ya está descontado, sino primordialmente en lo que pueda ocurrir el próximo año en 2027”.

La subgobernadora Galia Borja añadió que el trabajo del banco central es vigilar si se forma o no el traspaso de precios por los niveles del tipo de cambio y por el diferencial de la postura monetaria tanto con la Fed como con otras economías que en los últimos meses han incrementado la tasa.

Niegan ciclo de bajas en la tasa de interés de Banxico

Sobre la política monetaria, la gobernadora de Banxico aclaró que el recorte a la tasa de referencia de 25 puntos base que se realizó a inicios de noviembre, para dejar el referencial en 6.25 por ciento, no es un ciclo de flexibilización, sino un ajuste congruente con las condiciones macroeconómicas y no tiene un lapso predeterminado.

El subgobernador Omar Mejía insistió en que “no estamos en un ciclo de relajamiento”. Abundó en que la reducción permitió ajustar el grado de restricción a las condiciones actuales de la economía al considerar referencias históricas que confirman que la postura sigue restrictiva.

“Si hubiera alguna modificación en la trayectoria prevista, estaríamos dispuestos a actuar, pero los determinantes observados y esperados indican que el nivel de 6.25 por ciento es congruente con el proceso desinflacionario, como lo muestra el último dato de la inflación subyacente”.