Banxico pausa ciclo de recortes y prevé mayor inflación

Banxico modificó su expectativa para que la inflación general converja a la meta del tercer trimestre de este año, al segundo trimestre de 2027.

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) pausó el ciclo de recortes a la tasa de interés y la dejó en un nivel de 7.0 por ciento. A la par, modificó sus expectativas de inflación y recorrió al 2027 la convergencia del indicador a la meta de 3.0 por ciento.

Analistas económicos estimaron que todavía no se llega a la tasa de interés final y resaltaron la postura cautelosa de Banxico de evaluar el panorama inflacionario antes de ver nuevos recortes. Ahora la duda es si éstos podrían ocurrir en marzo o hasta mayo.

En una decisión unánime, Banxico juzgó apropiado pausar el ciclo de disminuciones de la tasa ante la necesidad de revisar el impacto de los cambios fiscales adoptados a inicios de año, así como el tipo de cambio, la debilidad de la economía y el grado de restricción monetaria que se ha implementado.

Hacia delante, “valorará realizar ajustes adicionales a la tasa” y para ello tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación. Reafirmó su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable.

“Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3.0 por ciento en el plazo previsto”, afirmó el banco central en su comunicado.

Banxico modificó su expectativa para que la inflación general converja a la meta del tercer trimestre de este año, al segundo trimestre de 2027. Además, ajustó al alza sus previsiones para el indicador general y subyacente en todos los trimestres del 2026 y el primero del próximo año.

Con esto, ahora espera que la inflación general cierre este año en 3.5 por ciento y el componente subyacente en 3.4 por ciento, desde el 3.0 por ciento contemplado previamente. Anotó que los ajustes incorporan los efectos previstos de los ajustes fiscales.

“Si bien la evaluación integral de estos últimos requerirá de información adicional conforme esta se encuentre disponible. Dichos pronósticos reflejan igualmente una disminución más gradual de lo previsto en la inflación de servicios”, indicó.

La autoridad monetaria remarcó que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico es más equilibrado, pero mantiene un sesgo al alza.

Entre los riesgos al alza para el indicador están la persistencia de la inflación subyacente, presiones de costos, depreciación del peso mexicano, disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales y afectaciones climáticas.

(Especial)

Descartan fin de recortes

Julio Ruíz, economista jefe de Citi México, destacó que el tono del comunicado de Banxico fue “dovish”, dado que la guía prospectiva se modificó a que se analizarán recortes adicionales sin marcar un momento, como en la decisión monetaria pasada, lo que podría ocurrir en la reunión de marzo.

“Si bien se incrementaron los pronósticos de inflación, lo que tiene en mente la Junta de Gobierno es que estos incrementos son transitorios; se ven en enero cuando se dieron el IEPS y los aranceles, pero deberían desvanecerse cuando pases a 2027”, dijo el experto a El Financiero Bloomberg.

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, consideró que la pausa fue adecuada por el ligero repunte en la inflación, que si bien ya era esperado por el aumento del IEPS a bebidas azucaradas, al tabaco y el alcohol, desde Banxico se aseguran de que estos aumentos no contaminen las expectativas inflacionarias.

“Si no afectan las expectativas inflacionarias, creemos que podrían retomar las bajadas. Así lo han señalizado la mayoría de los miembros de la Junta. Esperamos dos bajadas más este año y que la tasa termine en 6.5 por ciento. Habría espacio para hacerlo sin poner en juego la convergencia a la baja de la inflación”, enfatizó.

Por su parte, Paulina Anciola e Iván Arias, analistas de Banamex, señalaron que se perfila otra pausa en marzo y recorte en mayo, y prevén que la tasa cerrará el año en 6.5 por ciento. “Toda vez que se verifique que dichas presiones son acotadas y de corta duración, estimamos que Banxico retomaría en mayo un par de recortes, considerando un crecimiento económico que se mantendría moderado, un tipo de cambio apreciado, y que la tasa de política monetaria estaría en terreno neutral”, estimaron.

Liam Peach, economista sénior de mercados emergentes en Capital Economics, resaltó que incluso el banco central se podría considerar que podrían bajar más las tasas a lo esperado, hasta 6.25 por ciento.

Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina en Goldman Sachs, prevé que se mantendrá la pausa en marzo, mientras busca una ventana de oportunidad para reanudar los recortes.

En Banorte esperan un recorte de 25 puntos base en marzo y una baja total de 50 puntos en el primer semestre, para alcanzar una tasa terminal de 6.5 por ciento.