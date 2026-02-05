Peso cede ante el dólar en día de la primera decisión de política monetaria del Banxico

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 5 de febrero, día de decisión del Banxico.

El peso se ve afectado por el fortalecimiento del dólar en los mercados, por lo que inicia la sesión de este jueves 5 de febrero, día en el que se conocerá la primera decisión de política monetaria del Banco de México de 2026.

La depreciación del peso ante el dólar es de 0.30 por ciento, según datos de Bloomberg, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.38 unidades, 6 centavos más con respecto al cierre del miércoles 4 de febrero.

El mercado no solo espera que la Junta del Gobierno del Banxico deje la tasa de interés sin cambios, sino que el primer recorte vendrá hasta mayo. La Encuesta Citi de Expectativas mostró que el consenso sigue previendo que el indicador cerrará 2026 en 6.50 por ciento, es decir, que solo habrá dos reducciones.

Las expectativas del peso se fortalecieron nuevamente en la encuesta. Ahora los especialistas espera que el tipo de cambio se ubique en 18.35 pesos por dólar al cierre de 2026, frente a 18.75 de la encuesta anterior.

En entrevista con El Financiero, Victoria Rodríguez enfatizó que el Banxico sí considerará recortes a la tasa en 2026, pero también que “una mayor gradualidad en la conducción de la política monetaria respecto de lo observado en 2025 es congruente con robustecer el pronóstico de la inflación“.

Fed se perfila para ser más restrictiva en 2026

La Reserva Federal, que tendrá como presidente a Kevin Warsh si el Congreso aprueba su nominación, dio señales de que se ‘resistirá’ a recortar más la tasa de interés. Lisa Cook, gobernadora de la Fed, señaló que es fundamental preservar la credibilidad y lograr que la inflación en EU regrese a su objetivo en un horizonte cercano.

Cook destacó que mientras no exista evidencia más contundente de que la inflación está convergiendo de manera sostenible hacia el objetivo, será apropiado mantener la tasa de interés sin cambios.

En este contexto, se espera que la Fed mantenga una postura monetaria restrictiva durante varios meses, lo que fortalece al dólar estadounidense.

Se observa también un mayor optimismo en torno a las tensiones geopolíticas, luego de que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, anunciara que Rusia y Ucrania acordaron un intercambio de 314 prisioneros de guerra.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.84 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.88 unidades por cada billete verde.

Con información de Mario Luna y Ana Martínez