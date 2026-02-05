Banxico deja tasa sin cambios por primera vez desde 2024... y empeora pronóstico para la inflación

El Banxico no descartó la posibilidad de recortes a la tasa durante este año, aunque remarcó que solo se harán si se dan las condiciones adecuadas.

El Banco de México pausó los recortes a la tasa de interés, una decisión que no tomaba desde junio de 2024 y que era ampliamente esperada por el mercado.

En su comunicado de política monetaria, la Junta de Gobierno explicó que “juzgó apropiado en esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia, ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario“.

La inflación en México en enero se ubicó en 3.77 por ciento, una cifra que si bien fue mayor a la de diciembre, fue menor de lo esperada por los analistas. Los cigarros, refrescos embotellados, snacks, comedores y taquerías fueron los productos que más subieron de precio, según el reporte del Inegi.

A diferencia de las otras reuniones en las que el subgobernador Jonathan Heath estuvo en contra de la decisión de la Junta de Gobierno, esta vez el voto fue unánime.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno valorará realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”, agregó el Banxico en su comunicado.

Banxico señaló que considerará el impacto inflacionario de los nuevos aranceles de México a productos asiáticos en sus futuras decisiones de tasas. La institución espera que esos gravámenes a las importaciones, junto con el incremento al IEPS de los refrescos, tengan solo un efecto limitado sobre los precios.

Victoria Rodríguez, gobernadora del Banxico, dijo en entrevista con El Financiero que la Junta de Gobierno no descartaba la posibilidad de hacer más recortes a la tasa en 2026.

“En la medida en que observemos lecturas de inflación en el margen, con ajustes en precios relativos y sin que se materialicen efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios, valoraremos continuar con ajustes a la tasa objetivo”, declaró en entrevista con Enrique Quintana, director general de El Financiero, a finales de enero.

Banxico ajusta al alza pronósticos para la inflación en 2026 y 2027

La Junta de Gobierno explicó que esa modificación se hizo tomando en cuenta “una trayectoria anticipada más elevada para la inflación subyacente”, un indicador que no toma en cuenta los precios de productos considerados de ‘alta volatilidad’, como alimentos, energía y combustible.

El Banxico proyecta ahora que el objetivo de inflación de 3 por ciento ya no se alcanzará en el tercer trimestre de este año, sino hasta el segundo trimestre de 2027.

Para este año, la Junta de Gobierno del Banco de México pronostica que la inflación en México se comportará de la siguiente manera:

4 por ciento al cierre del primer trimestre.

al cierre del primer trimestre. 3.8 por ciento al finalizar el segundo trimestre.

al finalizar el segundo trimestre. 3.6 por ciento cuando acaba el tercer trimestre.

cuando acaba el tercer trimestre. 3.5 por ciento para el cierre de 2026.

Los pronósticos previos del Banxico para 2026 eran de 3.7 por ciento en el primer trimestre; 3.3 por ciento en el segundo trimestre, y de 3 por ciento en el segundo semestre del año.

Con información de Bloomberg