José Antonio Meade se une a HSBC México; es nombrado presidente del Consejo de Administración

José Antonio Meade sustituye a Jorge Arce en la presidencia del Consejo de Administración de HSBC. (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

José Antonio Meade Kuribeña fue nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México, informó la institución financiera a través de un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Expuso que el nombramiento es efectivo desde el pasado 3 de febrero de 2026. Cabe recordar que Jorge Arce se desempeñaba en dicho cargo desde 2022 y desde febrero de 2020 es director general del banco.

Lo anterior ocurre después de que entre los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 3 de febrero de 2026, también publicados en la BMV, se especificó que se aprobó y aceptó la renuncia de Jorge Arce como presidente del Consejo de Administración, quien continuará desempeñándose como consejero ejecutivo.

Así, el Consejo de Administración de HSBC quedó conformado con los ejecutivos: José Antonio Meade, Jorge Arce y Guillermo Roberto Colquhoun; mientras que los consejeros independientes son Claudia Jañez Sánchez, Pedro José Moreno Cantalejo, Alberto Ardura González, José María Zas, Andrés Eugenio Sucre Pulido y Vanessa Rubio Márquez.

El consejero suplente independiente es Lorena Margarita Cárdenas Costas.

¿Cuál es la trayectoria de José Antonio Meade?

José Antonio Meade fue candidato en las elecciones presidenciales de 2018. Además, fue titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de septiembre de 2011 a diciembre de 2012, así como de septiembre de 2016 a noviembre de 2017.

Cuenta con la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es exalumno de la Licenciatura en Economía del ITAM y tiene un Doctorado en Economía por la Universidad de Yale.

En el ámbito público tiene amplia experiencia, pues se desempeñó como secretario de Energía en el 2011, también fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 2012 a 2015 y Secretario de Desarrollo Social de 2015 a 2016.

Según información de la SHCP, su trayectoria en el servicio público inició en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) como director general de Planeación Financiera, entre 1997 y 1999. Posteriormente, ocupó el cargo de Secretario Adjunto de Protección al Ahorro Bancario en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).