Hacienda garantiza ingresos por coberturas petroleras en 2026

Hacienda señaló que las coberturas cubren típicamente el precio fijado por la Ley de Ingresos.

El gobierno federal garantiza los ingresos por la exportación de petróleo de 2026 por medio de la compra del seguro de coberturas petroleras, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora.

El funcionario declinó precisar qué volumen de exportación está cubierto por este seguro, pero dijo que el precio que cubre la póliza es la cotización prevista para la mezcla mexicana de exportación establecida en el paquete económico.

Los Criterios Generales de Política Económica proyectaron el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación para 2026 en 54.9 dólares por barril, mientras que en 2025 se aprobó en 57.8 dpb, pero luego se ajustó la estimación a 62 dólares por barril.

“Es una de las operaciones financieras de coberturas de energéticos más importantes del mundo, por lo que no podemos divulgar los datos respecto del volumen cubierto por el bien de las finanzas del país”, expresó en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Argumentó que no acostumbran divulgar los volúmenes de exportación cubiertos porque es un mercado poco líquido y especializado.

Dijo que es una operación que se lleva a cabo durante las primeras semanas del año.

Comentó que la Auditoría Superior de la Federación ha llevado a cabo revisiones a ejercicios anteriores: “Ahí sí te podríamos compartir los resultados de las auditorías, pero para la operación corriente no se pueden divulgar bien los datos”.

Refirió que las coberturas cubren típicamente el precio fijado en la Ley de Ingresos de la Federación.

“Se busca cubrir los ingresos fiscales programados para el ejercicio, en este caso para el 2026, se fijan esos parámetros y lo importante es que el Estado Mexicano tenga garantizados una parte importante de esos ingresos”, abundó.

¿Qué son las coberturas petroleras?

Para enfrentar los riesgos que la volatilidad de los precios del petróleo representa para el presupuesto, la SHCP contrata desde el año 2001 coberturas petroleras.

Dichas coberturas son un tipo de seguro que se activa cuando el precio del barril es menor a lo que se tenía estimado, con lo que se cubre el valor de las exportaciones petroleras mexicanas a un precio consistente con el determinado en la Ley de Ingresos Fiscales del año correspondiente.

Las coberturas petroleras que compra el gobierno federal son opciones financieras que dan al comprador el derecho, pero no la obligación, de realizar cierta transacción sobre un bien subyacente, a un precio determinado, en una fecha acordada.

En específico, se contratan opciones tipo put asiática. El pago de estas opciones está determinado por la diferencia entre el precio pactado y el precio promedio del activo subyacente sobre un periodo determinado de tiempo.

¿Cómo funcionan las cobeturas petroleras?

En 2015, la cobertura cubrió 228 millones de barriles para un periodo total de un año a un precio de 76.4 dólares por barril. El promedio del periodo fue de 50 dólares por barril, 26.4 dólares menos a lo estimado para los ingresos. Esto implicó que la cobertura se activó y proveyó la cantidad de 6 mil 19 millones de dólares, cantidad que resulta de la multiplicación de 228 millones por 26.4.