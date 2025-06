⁠Precio de la mezcla mexicana: ¿Cuánto subió por conflicto con Irán?

El precio de la mezcla mexicana alcanzó su nivel más alto desde finales de enero del presente año como respuesta a la posibilidad de ver mayores ataques en el conflicto entre Israel e Irán.

Lo anterior, dejó al crudo marcador cotizando este martes en los 69.90 dólares por barril, luego de haber registrado un alza equivalente a 4.31 por ciento, además, en lo que va de junio, acumula un incremento de 22.37 por ciento.

¿Por qué subió el precio del petróleo?

No obstante, los repuntes en los precios se dieron para el resto de los contratos, encabezados por el referencial Brent que alcanzó los 77.06 dólares por unidad, tras subir 5.23 por ciento, en tanto, el West Texas Intermediate (WTI) con 4.28 por ciento más, se colocó en los 74.84 billetes verdes por barril.

Luis Gonzali, vicepresidente y director de inversiones en Franklin Templeton México, indicó que los riesgos todavía no se han disipado, y de hecho, la guerra entre Irán e Israel se suma a las amenazas que ya habíamos estado viendo en el panorama económico, sobre todo del lado del petróleo.

“Vemos como este mes el energético ha subido cerca de 20 por ciento, y muchas de estas alzas se deben a las tensiones en dicho frente. De hecho, Irán ya está viendo la posibilidad de cerrar el Estrecho de Ormuz, que es por donde pasa una gran parte del comercio petrolero en el mundo, algo que dispararía precios y conllevaría a un aumento en la inflación, entre otras cosas”, explicó.

El precio del petróleo se disparó desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente. (Foto: EFE) (HAITHAM IMAD/EFE)

De acuerdo con Philippe Waechter, economista en jefe de Ostrum AM, el conflicto entre Israel e Irán no está arrojando los efectos esperados. Si bien el precio del petróleo se ha elevado, no ha superado sus niveles a inicios del año, mientras que el dólar no ha podido recuperar su estatus de refugio.

“Esto podría parecer un choque menor, pero la forma en que se resuelva el conflicto sí tendrá un impacto significativo. Así, los inversionistas, sin un panorama claro sobre el rumbo que este evento tomará, están en modo ‘ver y esperar’”, detalló.