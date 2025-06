Registra petróleo la mayor alza desde 2022 por guerra Israel-Irán

Los precios del crudo registraron la semana anterior el mayor avance en tres años, ante los ataques entre Israel e Irán, que generaron temores por el suministro del energético, y por un escalamiento del conflicto.

Así, el WTI cerró la semana en 72.98 dólares por barril, con un incremento semanal del 13 por ciento, mientras que el Brent se situó en 74.56 dólares, acumulando una ganancia de 12.61 por ciento en los últimos siete días, con lo que alcanzaron su mayor nivel desde febrero de este año.

La semana anterior fue la de mayor incremento para el WTI desde octubre de 2022, y para el caso del Brent desde marzo de 2022.

El conflicto en Medio Oriente ha continuado escalando, con la respuesta de Irán en un ataque de cientos de misiles en represalia a Israel contra sus instalaciones militares y nucleares de Teherán, lo que amenaza con extenderse por toda la región.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base, a pesar de la situación compleja en Medio Oriente, los precios del petróleo no superaron los 85 dólares por barril, lo que es un primer signo positivo en medio de la volatilidad.

“No se rompió el nivel de 85 dólares en el precio del crudo, lo cual quiere decir que el mercado está sopesando que probablemente no va a escalar mucho esta guerra, o bien EU pudiera proveer más petróleo y la oferta de petróleo no se vería tan afectada”, dijo Siller a El Financiero Bloomberg.

Para Hammad Husain, economista de materias primas para Capital Economics, la OPEP tendrá un papel relevante estos días sobre el control de los precios ante la volatilidad actual

“La OPEP será el actor clave a tener en cuenta, dado que el grupo cuenta con amplia capacidad disponible para compensar un impacto en el suministro de petróleo y limitar el riesgo alcista de los precios globales si así lo desea”, citó Husain.

De acuerdo con expertos de ATFX, aunque la infraestructura petrolera iraní no fue alcanzada directamente, el movimiento refleja un aumento en el riesgo geopolítico en la región.

“La principal preocupación de los agentes del mercado se centra en posibles represalias por parte de Irán, especialmente debido a su presencia militar cerca del Estrecho de Ormuz — un paso estratégico por donde transita una porción considerable del crudo mundial”.

Por su parte, analistas de Monex detallaron que el país persa aporta cerca del 13.0 por ciento de la producción total de la OPEP y, en caso de que sus instalaciones petroleras sean atacadas, la oferta global podría verse gravemente afectada.

Peso sortea tensiones

Pese a las tensiones en los mercados financieros por el conflicto en Medio Oriente, el peso logró avanzar en la semana y logró mantenerse por debajo de las 19 unidades.

Los registros del Banco de México (Banxico) reflejaron que el tipo de cambio se ubicó en los 18.9396 pesos por dólar el pasado viernes, lo que representó una apreciación semanal de 0.87 por ciento. Con esto ligó dos semanas con ganancias, en las que acumuló un avance frente al dólar de 2.4 por ciento.

De acuerdo con Felipe Mendoza, analista de mercados financieros y divisas de ATFX Latam, a pesar de la volatilidad reciente, el peso se muestra resiliente, “consolidando su posición como una de las monedas emergentes más fuertes en medio de un entorno internacional cada vez más hostil, lo cual es un aspecto relevante en la coyuntura actual”.

Bolsas retroceden

En este contexto, los principales índices accionarios en EU cerraron con caídas semanales a consecuencia de la aversión al riesgo global.

El Nasdaq registró una baja semanal de 0.63 por ciento, a 19 mil 406.83 puntos; por su parte, el S&P 500 bajó 0.39 por ciento, a 5 mil 976.97 enteros, mientras que el Dow Jones finalizó con una caída de 1.32 por ciento, a 42 mil 197.79 unidades.

Así, el S&P500 borró su ganancia semanal ante las preocupaciones de que escale más el conflicto.

Las bolsas a nivel local cerraron en números negativos. El índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, finalizó la semana a la baja con el 1.1 por ciento, a 57 mil 438.57 enteros; y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores la caída fue de 1.03 por ciento.