Consumo gana fuerza al cierre de 2025 y tiene avance de 4.9%

El gasto de los hogares en México ganó fuerza al cierre del año pasado y apunta a un crecimiento anual de 4.9 por ciento en diciembre, anticipan las cifras oportunas, lo que además sería la mayor alza desde marzo de 2024.

Para los analistas, el consumo habría sido favorecido por la resiliencia del mercado laboral, el mejor desempeño de la inflación y las remesas, principalmente.

Para un mes de diciembre, sería su mejor desempeño desde 2021, de acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) del INEGI.

Andres Abadia, economista en jefe para Latinoamérica de Pantheon Macroeconomics, señaló que los números que se estiman para los últimos meses del año pasado se deben al mejor comportamiento de algunos indicadores como la inflación, entre otros, que han ayudado a mejorar el cierre del periodo. “El repunte de diciembre refleja todavía el efecto de la resiliencia del mercado laboral y las remesas, a pesar de la desaceleración profunda que vimos a lo largo del año”.

“El IOCP anticipa que el consumo privado siguió avanzando durante noviembre y diciembre de 2025, aunque ralentiza su crecimiento al compararlo con los meses anteriores; de cualquier forma, el consumo privado seguiría siendo, por el lado de la demanda, el mayor motor económico de México”, señaló en sus redes sociales Julio A. Santaella, expresidente del INEGI.

Bajo dinamismo en 2025

De confirmarse las estimaciones para noviembre y diciembre, el consumo privado registraría un avance del 1.2 por ciento en 2025, siendo el menor crecimiento para un periodo igual desde el año 2020.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, el comportamiento del consumo se mantiene endeble, ya que, a pesar de las cifras y estimaciones de diciembre, las cifras se han visto impulsadas por el consumo de bienes importados, lo cual no incrementa el crecimiento económico del país.

‘’El tipo de cambio ha sido un factor a favor de los bienes importados, pues ante la apreciación del peso mexicano se generó una mayor demanda’’, indicó.

James Salazar, subdirector de análisis económico en Kapital Grupo Financiero, concuerda en que este es un crecimiento modesto anual, pero es necesario mirar la trayectoria o tendencia que se fue describiendo a lo largo de los meses, pues al final se tiene una respuesta alentadora por parte de los consumidores. “Los primeros meses del 2025 fueron bastante negativos, algo que se fue revirtiendo en la fase final del periodo, lo cual indica lo robusto de la expansión en los últimos meses”, señaló.

Añadió que otro aspecto del que poco se habla, pero que ha beneficiado de igual forma a las recientes cifras han sido los servicios. “El rubro de los servicios nacionales se han ubicado, entre otros factores, como uno de los puntos clave que también terminan apoyando el crecimiento del consumo al cierre del año, y que, a su vez, buena parte de esto se derivó de los programas sociales y las bajas en las tasas de interés”, agregó.

Mejoría en 2026

Los expertos estiman que en 2026 el consumo podría observar una tendencia positiva apoyada por algunos drivers que estarán presentes durante el año, especialmente en el primer semestre, y que podrían empujar al alza la tendencia.

Para Siller, la mejora podría darse en la primera mitad del año por un tema en especial, que es el Mundial de Futbol; sin embargo, dicho avance pronostica que podría ser moderado y no espera que sea una tendencia sostenida positiva y más bien funja como un apoyo al consumo de corto plazo.

Por su parte, James Salazar señaló que la inercia con la que cerró el 2025 podría prolongarse en los inicios de 2026 y si los catalizadores económicos más importantes que observaremos en el año se muestran favorables, su estimación apunta a que el crecimiento podría ubicarse es en torno al 3 por ciento anual.

Banamex prevé para 2026 una mejora del empleo formal y de las remesas, que se traducirían en una modesta recuperación de los ingresos de los hogares, lo que generará una recuperación más sólida del consumo, de 1.8 por ciento.