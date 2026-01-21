México ‘no tiene tiempo que perder’: Expertos urgen reacción sobre el T-MEC y participación petrolera

México requiere de inversiones y mayor participación petrolera para no perder espacio ante el incremento de infraestructura que se prepara en Venezuela.

En la renegociación del T-MEC, la atracción de inversiones y la participación en el mercado petrolero, México debe reaccionar más rápido para tener un mayor crecimiento económico y competitividad ante el mundo, de acuerdo con analistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Verónica Ortiz, analista política e integrante del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, abordó que la situación de Venezuela representa un riesgo importante para el país en el sector energético, ya que esta nación se abrió a nuevas inversiones, a la par que en México hay obstáculos.

“Es un tema de velocidades y México no tiene mucho tiempo que perder, y sí, al contrario, mucho que ganar, si nos enfocamos en las cosas que nos convierten en un socio confiable, en un socio atractivo y, sobre todo, que le den la vuelta a esta debilidad de la inversión por la falta de certidumbre”, aseveró y dijo que la revisión del T-MEC es uno de los retos más importantes para el país este año.

Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, precisó que la estimación de crecimiento de 1.3 por ciento para este año considera que se tendrá una negociación exitosa del T-MEC, y de no lograrse, podría ser menor.

Con estas perspectivas, Gabriela Gutierrez, presidenta del IMEF, dijo que el panorama económico actual es una carrera de tiempo, de tomar decisiones a tiempo y de avanzar, luego de anotar que la ausencia de crecimiento también afecta la productividad comparada con otros países.

Expertos en energía apuntan que México se enfrenta a riesgos de inversión derivados de la reforma energética y la revisión del T-MEC, y esto se debe, en parte, al modelo legal que se maneja actualmente en el país.

El principal problema que identificó Norma Álvarez Girard, especialista, abogada especialista en energía, es que el nuevo modelo regulatorio debe convivir con los compromisos internacionales previamente adquiridos por México.

Con ello, México se vería obligado al trato justo y equitativo a la inversión extranjera, y que el país no puede asumir compromisos regulatorios que contradigan las obligaciones ya firmadas en otros tratados.

Esta ‘encrucijada’ afectaría principalmente a Pemex, empresa que está en el ojo de la polémica por la entrega de crudo de mejor calidad a Cuba, que tiene en México a su principal proveedor de petróleo tras la captura de Nicolás Maduro y la prohibición de envíos desde Venezuela ordenada por Donald Trump.