Esposa de Raúl Jiménez denuncia presunta agresión en las tribunas en el México vs. Chequia

No todo fue alegría para las familias de los futbolistas durante la victoria de México vs. Chequia. Pese a la goleada en el partido, las esposas de algunos jugadores denunciaron presuntas agresiones durante la Jornada 3 del Mundial 2026.

Según mostraron en sus historias de Instagram, dos hombres aventaron objetos desde una garda superior a la que se encontraban, lo que provocó la lesión de un familiar que no fue identificado.

¿Qué pasó en el México vs. Chequia con las familias de los jugadores?

Mónica del Ángel —pareja de Luis Chávez—, Daniela Basso —esposa de Raúl Jiménez— y Gabriela Ríos —esposa de Orbelín Pineda— compartieron mediante sus redes sociales fotos y videos de lo ocurrido en el Estadio Ciudad de México.

“Ese pelón de atrás y sus acompañantes, pésima actitud aventando vasos y riéndose de las tragedias. Le partieron la cabeza a alguien y aún así seguían aventando, no les importaba si había niños. Ojalá que lo castiguen o algo”, esciribió Ríos en Instagram.

Del Ángel compartió una foto en que se puede ver una herida suturada a un joven que no fue identificado y escribió con ironía: “Recuerdo de su primer Mundial”. Después, compartió un video de los mismos hombres que Ríos y añadió: “Gracias a este personajazo aventando vasos a familias”.

Basso, quien es actriz de producciones como ‘Simplemente María’, explicó que el vaso que presuntamente lanzó el hombre estaba lleno de cerveza y contó que había niños en la misma zona que ellos.

En un video en otra historia, explicó que la persona lastimada era “familiar de otro jugador” e instó a que lo veten de los estadios.

“Espero que a este tipo no le dejen volver a entrar a un estadio nunca (...). Estoy feliz en que hayamos ganado, una celebración muy hermosa pero la manera en que estuvieron estas personas, específicamente ese señor, fue muy agresivo. Solo subo este video porque espero que a este señor no lo dejen entrar a un estadio jamás”, condenó.

Daniela Basso, esposa de Raúl Jiménez, es actriz (Foto: Cuartoscuro). (Edgar Negrete Lira)

México venció a Chequia y piensa en su próximo rival

México cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una actuación histórica al vencer 3-0 a Chequia, resultado con el que consiguió su primer pleno de triunfos en una Copa del Mundo tras sumar nueve puntos de nueve posibles y avanzar como líder del Grupo A con la portería imbatida.

Aunque el conjunto dirigido por Javier Aguirre ya tenía asegurado el primer lugar de su sector, el técnico había advertido en la previa que no existía exceso de confianza. El estratega destacó que el ‘Tri’ respetaba a su rival y buscaba mejorar el funcionamiento mostrado en los dos encuentros anteriores, consciente de que aún había aspectos por corregir pese a las victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur.

Chequia salió obligada a ganar para mantenerse con vida y dominó la posesión durante los primeros minutos, incluso con una llegada de peligro de Denis Visinsky. Sin embargo, México equilibró el trámite antes del descanso y comenzó a generar opciones con Israel Reyes y Jorge Sánchez, aunque sin romper el empate.

La diferencia llegó en el complemento. Al minuto 55, Luis Romo habilitó a Mateo Chávez, quien definió con un zurdazo para abrir el marcador. Apenas seis minutos después, Julián Quiñones aprovechó un rebote en el área tras una jugada iniciada por Gil Mora y firmó el 2-0, un golpe definitivo para las aspiraciones europeas. Ya en tiempo agregado, Álvaro Fidalgo cerró la goleada con el tercer tanto tras un rechace dentro del área.

Con el partido resuelto, Aguirre dio entrada a Guillermo Ochoa al minuto 78. El arquero de 40 años recibió una prolongada ovación del público en lo que representó un emotivo homenaje durante su sexta participación mundialista. Ochoa, quien fue convocado en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 sin jugar, se consolidó como titular en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que ahora presume minutos disputados en cuatro competencias.

Un día después del triunfo, la selección mexicana realizó una práctica regenerativa en el Centro de Alto Rendimiento con un ambiente relajado y optimista de cara al duelo de dieciseisavos de final del Mundial el próximo martes.