‘Reparación integral a víctimas del tren’, promete Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que habrá una reparación integral del daño a los familiares de las 13 personas muertas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico y casi 100 que resultaron lesionadas.

La inquilina de Palacio Nacional, en la conferencia matutina, aclaró, además, que el apoyo de 30 mil pesos, que anunció la víspera, es sólo un primer pago de una reparación que será integral.

“El día de ayer (lunes) informé que se les dio un primer apoyo a todos para los gastos de estos días, de 30 mil pesos, hubo quien quiso malinterpretar esta información. Es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos de sus recursos los familiares, sobre todo, que están acompañando; pero evidentemente va a haber una reparación integral del daño si así lo deciden los familiares”, aseguró.

De acuerdo con la presidenta, ese es un proceso que viene primero de la aseguradora del tren y después lo que determine la Fiscalía General de la República (FGR).

“La fiscalía tiene que determinar ya en comunicación con las víctimas esta reparación integral. A todos se les va a apoyar, tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas, como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido”, agregó.

La mandataria informó que 36 personas aún permanecen hospitalizadas, de las cuales 11 están en el IMSS; 14, en el IMSS-Bienestar; siete, en el ISSSTE; dos, en los hospitales de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México; uno, en el Hospital Cruz Azul Laguna, y uno, en el Centro Hospitalario de Pemex.

Dijo que ha dispuesto un servidor público por cada familia, para poder apoyarlos de manera permanente.

“Evidentemente es muy doloroso lo que ocurrió. Lo que debemos hacer es estar cerca siempre, estar presentes y estar cerca de las víctimas”, añadió.

Sheinbaum señaló además que la FGR será la institución que definirá si se llaman a expertos internacionales para realizar la investigación que determine la causa del descarrilamiento. “La fiscalía tiene esa atribución y buscará los expertos correspondientes para poder hacer el análisis”.

No obstante, dio a conocer que la Secretaría de Marina, que encabeza el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que dirige Andrés Lajous, buscan una certificadora internacional para garantizar la seguridad y el funcionamiento óptimo tanto de la vía como de las locomotoras del Tren Interoceánico para que pueda nuevamente operar.

La mandataria refirió que la FGR “tiene que hacer una investigación responsable”, por lo que primero tiene que emitir un dictamen técnico de qué ocasionó el accidente y, a partir de ese dictamen, deslindar responsabilidades y “llamar a quien decidan llamar a dar su testimonio”.

FGR concluye necropsias de las personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La FGR anunció que, con el objetivo de priorizar la reparación del daño a las víctimas, concluyó la práctica de las necropsias de las 13 personas fallecidas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

La dependencia a cargo de Ernestina Godoy informó que avanza en las primeras diligencias periciales y ministeriales realizadas luego de lo ocurrido en el Corredor Interoceánico.

“Se han llevado a cabo diferentes actuaciones inmediatas con la finalidad de esclarecer los hechos lo más pronto posible”, indicó en un comunicado.

Destacó que se labora conjuntamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el objetivo de atender todo lo relacionado con la reparación del daño.