Primera pareja eliminada en ‘¿Apostarías por mí?’ HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el reality?

Nuja Amar y Adrián Di Monte están nominados esta noche (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía TelevisaUnivision).

La primera eliminación del reality ¿Apostarías por mí? se define este domingo, cuando una de las tres parejas nominadas abandone la villa tras el cierre de votaciones y el duelo de salvación.

El público mantiene el control del desenlace a través del voto, el cual permanece abierto hasta el inicio del programa, donde participan Brenda y Mario Bezares.

¿Dónde ver HOY la eliminación de ‘¿Apostarías por mí?’ en México?

De acuerdo con el calendario semanal de ¿Apostarías por mí?, la gala de eliminación se transmite este domingo en los siguientes horarios y plataformas para México:

ViX México : 7:00 pm

: 7:00 pm Las Estrellas: 9:00 pm´

¿Qué parejas están nominadas esta semana?

Tres parejas integran el primer bloque de nominados del reality y compiten por permanecer una semana más en la villa:

Alina y Jim

Laysha y El Malito

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Las nominaciones quedaron definidas el jueves, momento en que se activaron las votaciones abiertas al público. Desde entonces, las parejas iniciaron estrategias públicas para obtener apoyo de la audiencia.

¿Hasta cuándo se puede votar en ‘¿Apostarías por mí?’?

Las votaciones permanecen abiertas desde el jueves en que se reveló la tercera pareja nominada y continúan durante viernes y sábado, con cierre al inicio del show de eliminación del domingo.

Una vez iniciado el programa en vivo, el sistema de votación se cierra y comienza el conteo final que define a la pareja eliminada.

¿Cómo votar desde México?

El proceso de votación se realiza a través de la app de ViX. Cada usuario registrado puede emitir hasta 10 votos por la pareja que desea salvar.

El voto del público resulta determinante, ya que se suma al desenlace del duelo de salvación realizado en el programa en vivo.

‘¿Apostarías por mí?’: ¿Qué ocurre los domingos en el reality show?

El domingo marca el momento más decisivo de la semana dentro del reality. La dinámica incluye:

Convivencia con una Súper Pareja VIP

Duelo de salvación entre las parejas nominadas

entre las parejas nominadas Cierre de votaciones del público

del público Anuncio de la pareja eliminada

Activación de La Revancha, una dinámica final que permite a la pareja eliminada influir en el juego antes de salir

Estas decisiones se revelan posteriormente en el Cara a Cara, lo que reconfigura la estrategia rumbo a la siguiente semana.

Alina y Jim lanzan promesas si el público los salva

Durante el show en vivo del viernes, Alina y Jim confirmaron una serie de promesas dirigidas al público para conseguir votos que los mantengan en competencia.

Jim declaró en transmisión: “Nos hemos dejado influenciar por Laysha, que está completamente loca… Entonces si llegamos a quedarnos le vamos a dar al peluche en vivo, tres veces al día”.

Alina corrigió la versión y aclaró la promesa original: “¡No!, que íbamos a intercambiar parejas durante 24 horas, yo iba a actuar como pareja de El Malito y tú de Laysha”.

Más adelante, Jim amplió la propuesta: “Sí, dijimos que si nos quedábamos también intercambiábamos pareja… vamos a dormir juntos, a bañarnos juntos y a atender a la otra persona”.

¿Apostarías por mí? se basa en un formato de Abot Hameiri Communication, distribuido por Dori Media International. La producción corre a cargo de Fremantle para TelevisaUnivision.

El reality reúne a 12 parejas famosas que conviven bajo vigilancia permanente, enfrentan desafíos diarios y ponen a prueba su relación en un entorno de competencia constante.