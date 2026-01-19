Patriots, Rams, Seahawks y Broncos: Estas son sus probabilidades de ganar el Super Bowl LX

Denver Broncos se convierte en el equipo más desfavorecido en posibilidad de ganar el Super Bowl LX tras perder a su mariscal titular (Fotoarte: El Financiero / Créditos: NFL, AP).

Las Finales de Conferencia de la NFL 2026 ya tienen sus partidos definidos: cuatro franquicias mantienen vivo el sueño de jugar el Super Bowl LX, aunque no todos tienen las mismas posibilidades de pasar ni tampoco de ganarlo.

De acuerdo con el NFL Playoff Simulator del medio The Athletic —que está basado en el modelo de proyección desarrollado por Austin Mock—, Broncos, Patriots, Seahawks y Rams llegan al domingo con probabilidades diferenciadas para avanzar al partido por el título de la NFL y levantar el Trofeo Lombardi.

Las proyecciones consideran rendimiento en temporada regular, desempeño en playoffs y escenarios de enfrentamiento directo en las Finales de Conferencia, donde la AFC y la NFC presentan contextos distintos tanto en la posición de quarterback como en el momento futbolístico de cada equipo.

Probabilidades de ganar la AFC y el Super Bowl LX: ¿Cómo llegan Patriots y Broncos?

En la Conferencia Americana, el cruce enfrenta a los dos mejores récords de la liga. Denver Broncos llega como primer sembrado, aunque el modelo de The Athletic otorga ventaja a Patriots —que vencieron a Texans— para imponerse en la Final de Conferencia y avanzar al Super Bowl.

La simulación refleja el peso del escenario en la posición de quarterback. Los Patriots alcanzan la Final de Conferencia con Drake Maye como candidato a MVP y con una defensiva que ha permitido solo un touchdown en dos partidos de postemporada.

Denver, en contraste, enfrenta el compromiso sin Bo Nix, quien sufrió una fractura de tobillo en la ronda divisional, factor que reduce de forma notable su proyección pese al dominio defensivo mostrado ante Buffalo.

El duelo en Denver marca una nueva edición de una rivalidad recurrente en enero. Será la tercera ocasión en los últimos 12 años que ambas franquicias se midan en un juego de Campeonato de Conferencia, aunque con protagonistas distintos a los enfrentamientos protagonizados por los míticos Peyton Manning y Tom Brady.

Nueva Inglaterra llega tras romper una racha de siete temporadas sin disputar las Finales de Conferencia, respaldada por una defensiva que acumuló nueve capturas y cinco pérdidas de balón forzadas ante Houston. Maye, pese a registrar entregas en playoffs, supera las 440 yardas aéreas y cuatro pases de anotación frente a defensas clasificadas entre las cinco mejores.

Denver eliminó a los Buffalo Bills en tiempo extra con una actuación defensiva atípica en robos de balón, un escenario que el modelo considera difícil de replicar. La incógnita en torno a Jarrett Stidham, quien debutará como titular en playoffs, incide directamente en las probabilidades.

Probabilidades de ganar la NFC y el Super Bowl: ¿Cómo llegan Seahawks y Rams?

En la Conferencia Nacional, el escenario es más equilibrado. Seattle parte como favorito por siembra y momento competitivo, aunque Los Ángeles mantiene una proyección relevante dentro del simulador.

Seattle no solo lidera la conferencia; también llega a las Finales de Conferencia con la mejor defensiva en puntos permitidos durante la temporada regular y una racha de ocho victorias consecutivas, cuatro de ellas ante equipos de playoffs.

La Final de Conferencia de la NFC reedita una rivalidad divisional que se repartió triunfos en temporada regular. Seattle se impuso en el enfrentamiento más reciente, un 38-37 en tiempo extra que fue uno de los partidos más destacados del año.

El modelo de The Athletic favorece a los Seahawks por su consistencia defensiva y su producción terrestre reciente, con más de 170 yardas por juego en las últimas cuatro semanas. Además, Seattle superó con amplitud a San Francisco en dos ocasiones consecutivas, incluida una victoria 41-6 en la Ronda Divisional.

Los Rams llegan tras dos triunfos cerrados y con Matthew Stafford sin cifras explosivas en playoffs, aunque con la experiencia suficiente para mantenerse competitivos. Su irregularidad desde Thanksgiving es uno de los factores que reduce su proyección frente a un Seattle que mantiene una tendencia ascendente.

De este modo, el simulador coloca a Seahawks como el equipo con mayor probabilidad de ganar el Super Bowl entre los cuatro finalistas, seguido por Patriots, Rams y, a mayor distancia, Broncos, tras perder a su mariscal titular.

Con información de EFE y AP.