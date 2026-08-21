Vinculan a proceso a Fausto ‘N’, chofer de Héctor Melesio Cuén: Lo acusan de encubrimiento de homicidio

Fausto ‘N’, chofer de Héctor Melesio Cuén , se quedará en prisión preventiva, luego de que un juez de control así lo determinara la noche del jueves 20 de agosto, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía explicó que la determinación del juez de control ocurrió luego de que aportara los datos de prueba suficientes para aplicar la medida.

El juez calificó como legal la detención de Fausto ‘N’ en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, según las autoridades que explicaron que la audiencia fuera de carácter privado por motivos de seguridad nacional.

¿De qué se le acusa oficialmente a Fausto ‘N’?

El Ministerio Público Federal y la Fiscalía especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional, formularon la imputación contra Fausto ‘N’ por los delitos de encubrimiento de homicidio, en el caso de Héctor Melesio Cuén , además de falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

La defensa de Fausto ‘N’ solicitó la duplicidad del término constitucional, así que en la continuación de la audiencia se determinará su situación jurídica.

La Fiscalía reiteró que a Fausto ‘N’ se le presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Su detención es clave a poco más de dos años del secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada , llevado en contra de su voluntad a Estados Unidos donde fue detenido junto con Joaquín Guzmán López , hijo del ‘Chapo’ Guzmán.

Fausto ‘N’ habría trasladado a Nemesio Cuén a la reunión en la que fue asesinado y estaba ‘El Mayo’ Zambada . Además, se le señala de presenciar los hechos y de contradecirse en sus declaraciones a la FGR con la finalidad de desvirtuar la realidad o engañar a las autoridades.