Mundial 2026: Lista OFICIAL de estados que suspenden clases el 11 de junio por el México vs. Sudáfrica

Las escuelas de nueve estados del país suspenderán clases este jueves 11 de junio.

Nueve entidades confirmaron la suspensión de clases por la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio, fecha en la que debuta la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Con motivo de la fiesta mundialista, los gobiernos estatales acordaron cerrar las aulas, aunque es solo por ese día y a fin de promover la convivencia social.

Con ello, se suman a las medidas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que propuso Home Office para trabajadores de la Administración Federal en la Ciudad de México, así como a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que suspendió actividades por el Mundial 2026.

¿Qué estados suspendieron clases por la inauguración del Mundial 2026?

Los nueve estados que confirmaron suspensión de clases por el Mundial 2026 son:

CDMX

La primera entidad en suspender clases fue la Ciudad de México, luego de que el 1 de junio la Secretaría de Educación Pública (SEP) informara que únicamente cerrarían las aulas el día de la inauguración.

Clara Brugada, la jefa de Gobierno, aclaró que la medida únicamente aplicará para las escuelas públicas de educación básica (preescolar y primaria), media (secundaria) y media superior (bachillerato).

Jalisco

Pablo Lemus, gobernador del estado, informó que se suspenderán las clases en jalisco y las actividades del sector público el 11 de junio.

El objetivo es que las personas puedan mejorar su movilidad ese día y disfrutar del partido inaugural.

Querétaro

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, dio al instrucción para suspender clases el 11 de junio con motivo del partido de México contra Sudáfrica.

El funcionario pidió a la Secretaría de Educación local que suspenda clases, a fin de que “los maestros y los muchachos” disfruten del inicio del Mundial 2026.

Estado de México

La Secretaría de Educación del Estado de México informó que la entidad se sumó a la suspensión de clases debido a la inauguración del Mundial 2026.

De acuerdo con las autoridades, la suspensión de clases en Edomex para escuelas públicas y privadas, y el objetivo es contribuir al adecuado desarrollo de actividades en la CDMX, así como evitar contratiempos en los traslados de los estudiantes.

San Luis Potosí

El gobernador Ricardo Gallardo confirmó que girará un documento, a fin de permitir la suspensión de clases para que los niños de San Luis Potosí puedan ver el partido de México.

Zacatecas

Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno de Zacatecas, confirmó que recibió un documento para que las y los trabajadores de la Educación tengan el día libre con motivo de la inauguración del Mundial 2026.

Dicha petición fue autorizada por el gobernador, David Monreal, con el objetivo de incentivar la convivencia familiar el 11 de junio.

Nayarit

El Gobierno del estado de Nayarit también suspendió clases por el Mundial 2026, en atención a las disposiciones de la presidenta Claudia Sheinbaum relacionadas con Home Office, por lo que tampoco habrá labores del Poder Ejecutivo Estatal.

La medida es para que las familias “puedan disfrutar del arranque del máximo torneo”, además de que añadió que las clases se retomarán el 12 de junio.

Gobierno de Nayarit confirma suspensión de clases el 11 de junio. (Gobierno de Nayarit)

Veracruz

En conferencia de prensa, la gobernadora Rocío Nahle confirmó la suspensión de clases “por lo del Mundial”.

Más tarde, la Secretaría de Educación confirmó que la medida aplicará en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, y que las clases se retomarán el viernes 12 de junio.

Campeche

Por instrucción de Layda Sansores, Campeche suspende clases por el Mundial 2026 el jueves 11 de junio.

De acuerdo con la gobernadora, “la medida permitirá que estudiantes, docentes y familias puedan disfrutar de la ceremonia inaugural del torneo, en el que México es una de las sedes anfitrionas”.

Tlaxcala y Coahuila

En el caso de Tlaxcala y Coahuila, únicamente se ajustarán los horarios en las escuelas, a fin de que los estudiantes y docentes puedan disfrutar del partido inaugural entre México y Sudáfrica el jueves 11 de junio, manteniendo así el resto de las clases en escuelas públicas.