Edomex se suma a ‘pausa mundialista’: Suspende clases del próximo 11 de junio

Edomex suspende clases para el jueves 11 de junio, día en que inicia el Mundial 2026 en CDMX.

El 11 de junio, en el Estado de México no tendrán clases 4.3 millones de estudiantes de todos los niveles educativos de los sectores público y privado, debido a la inauguración del Mundial 2026, cuyo primer partido será en el Estadio Ciudad de México.

Las clases, indica la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología, se reanudarán el viernes 12 de junio.

“La suspensión de actividades aplica para instituciones de educación básica, media superior y superior, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades previstas durante la jornada inaugural, así como evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia”, justifica la autoridad educativa mexiquense.

Se agrega que se toman en cuenta las medidas de movilidad que se implementarán en la Zona Metropolitana del Valle de México en torno a las actividades de la Copa Mundial 2026 que se desarrollará en la capital del país.

Edomex tiene la mayor matrícula escolar del país

Tan solo en educación básica, el Estado de México contaba al mes de abril pasado dos millones 800 mil niños y niñas, con 140 mil 314 docentes en 19 mil 606 escuelas públicas y privadas.

En tanto, informes oficiales indican que el sistema educativo mexiquense atiende a 4.2 millones de estudiantes en todos los niveles.

Estados se unen a ‘pausa’ escolar por Mundial 2026

Debido al arranque del Mundial de Futbol 2026 y porque la Ciudad de México es sede mundialista, el Gobierno acordó la suspensión de clases para el jueves 11 de junio en la Ciudad de México, en escuelas públicas de educación básica, secundaria y media superior.

Otros estados donde se suspenderán las clases por la inauguración del Mundial 2026 son Veracruz y Jalisco, estado donde también habrá partidos de futbol este mes.

En la conferencia matutina de este martes, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, explicó que el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum para que trabajadores trabajen desde casa el 11 de junio no aplicará para todos.

El ‘home office’ por el Mundial 2026 en la CDMX está planeado para trabajadores del Gobierno, mientras que cada empresa privada tomará su decisión al respecto de horarios.