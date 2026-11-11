Batacazo histórico para los republicanos: Demócratas ganan en Mississippi y amplían mayoría en Senado

Scott Colom centró su campaña en los altos precios derivados de la guerra en Irán y las políticas arancelarias de Trump. (Foto: EFE)

Los demócratas ampliaron su mayoría en el Senado de Estados Unidos con una victoria sorpresiva de Scott Colom, fiscal de distrito que derrotó a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith en Mississippi, un estado tradicionalmente republicano donde el presidente Donald Trump ganó por más de 22 puntos porcentuales en 2024.

Colom será el primer senador afroamericano de Mississippi desde la era de la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil y el primer senador demócrata del estado desde que el segregacionista John Stennis se retiró en 1989.

La victoria, la octava ganancia de escaños para los demócratas, forma parte de una elección marcada por una ola azul que representó un rechazo al desempeño del gobierno de Trump, particularmente por el aumento del costo de vida y la impopular guerra contra Irán.

¿Qué otros estados republicanos ganaron los demócratas?

Mississippi era el último resultado pendiente en la contienda por el Senado, además de Alaska, y se suma a Carolina del Sur, Kansas, Iowa y Texas como bastiones tradicionales republicanos que impulsaron la contundente victoria demócrata en las elecciones de medio mandato.

Con casi todos los votos contabilizados, Colom encabezaba la contienda en Mississippi por poco menos de 4 mil 700 sufragios, una ventaja de aproximadamente medio punto porcentual. Se trata de un margen muy estrecho en un estado que no ha elegido a un senador demócrata en más de cuatro décadas.

Hyde-Smith reconoció su derrota en un video publicado en X el miércoles por la noche. “Aunque este no es el resultado por el que trabajamos ni el que esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Mississippi”, dijo la senadora. “Quiero felicitar a Scott Colom y desearle lo mejor al asumir la enorme responsabilidad de representar a nuestro gran estado”.

¿Cómo fue la campaña del demócrata Scott Colom?

Colom centró su campaña en los altos precios derivados de la guerra en Irán y las políticas arancelarias de Trump. Uno de sus anuncios más efectivos retomó una sugerencia de Hyde-Smith para que sus electores buscaran fuentes alternativas de proteína ante el encarecimiento de la carne.

El anuncio de Colom, titulado “Elige otra proteína” —en el que sugería a los votantes elegir a otro senador—, atrajo de inmediato la atención hacia un estado que habitualmente pasa desapercibido en las elecciones nacionales.

Colom también aprovechó el descontento de la numerosa comunidad afroamericana del estado por los intentos de redibujar los distritos electorales para dejar fuera de su cargo a Bennie Thompson, el único representante afroamericano de Mississippi en la Cámara de Representantes.

¿Cómo van los resultados en Alaska?

Solo sigue pendiente el resultado de la disputada contienda por el Senado en Alaska, que utiliza un sistema de votación por orden de preferencia.

Una victoria demócrata en ese estado elevaría a 56 el número de escaños del partido en el Senado, una cifra que no alcanza desde que Barack Obama llegó a la Presidencia en 2008, impulsado por una ola de entusiasmo de los votantes.

¿Por qué sorprende el resultado en Mississippi?

Colom se incorporó a la contienda por el Senado después de que Hyde-Smith bloqueara su nominación para convertirse en juez de un tribunal federal de distrito durante el gobierno del presidente Joe Biden. La senadora recurrió a una prerrogativa del Senado que permite a un legislador de cualquiera de los partidos impedir que avance la designación de un candidato judicial de su estado.

Pocos demócratas o republicanos consideraban que el escaño de Mississippi en el Senado estuviera al alcance de los demócratas, incluso en un año electoral especialmente favorable para el partido.

El Comité de Acción Política de la Mayoría Demócrata en el Senado, vinculado al líder de la bancada demócrata, Chuck Schumer, financió la contienda en una etapa tardía y esperó hasta finales de octubre para destinar recursos a la campaña. El Fondo de Liderazgo del Senado Republicano hizo lo mismo y días después anunció una inversión publicitaria de un millón de dólares.

A finales de octubre, Trump también viajó al estado para hacer campaña a favor de Hyde-Smith, mientras que la Asociación Estadounidense de Banqueros difundió un anuncio en respaldo a la senadora.