Irán acusa a EU e Israel de provocar una crisis ambiental por la guerra: ¿Cuánto CO2 liberaron?

La otra consecuencia de la guerra contra Irán: incendios, contaminación y daños ambientales. (EFE)

La guerra contra Irán, iniciada en febrero pasado por Estados Unidos e Israel, se convirtió este año en una de las principales causas de contaminación debido a los incendios en depósitos de petróleo, denunció este miércoles el Gobierno iraní durante la cumbre climática COP31, que se celebra en Antalya, Turquía.

“El medio ambiente es la víctima silenciosa de las guerras. La destrucción sigue ahí cuando el conflicto ya ha terminado”, dijo el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, durante la ronda de discursos de líderes mundiales que comenzó este miércoles en Antalya.

Afirmó que “la agresión asesina de Estados Unidos y el régimen sionista de Israel pone en peligro la salud pública, además de causar sufrimiento humano”.

Calculan la emisión de 500 mil toneladas de dióxido de carbono

Los ataques estadounidenses provocaron el incendio de depósitos de combustible cerca de Teherán, lo que liberó “entre 500 mil y un millón de toneladas de dióxido de carbono”, aseguró Pezeshkian. También destacó que los “incendios masivos han destruido años de esfuerzos internacionales para reducir emisiones”.

“Invitamos al mundo a evaluar las consecuencias de la agresión y considerar mecanismos de compensación”, sugirió Pezeshkian.

También denunció la guerra en Gaza, como ya lo hizo este miércoles su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, anfitrión de la cumbre. Pezeshkian describió el conflicto como “una catástrofe tanto humana como medioambiental”.

El presidente iraní subrayó que su país, pese a no tener acceso a créditos internacionales, “continúa esforzándose, bajo las condiciones más difíciles del mundo, para reducir las emisiones y conseguir energía limpia”, mediante el aumento de la electrificación.

“La paz es un requisito para la protección medioambiental”, concluyó el dirigente iraní.