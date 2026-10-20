De villano de telenovelas a taquero: La historia de ‘El Tío Ferruco’, el negocio de Carlos Miguel Suárez

El actor Carlos Miguel creó su propia taquería en asociación con su amigo Fernando Lucio a unas cuadras del metro Chabacano. (Foto: ChatGPT, Shutterstock)

Los villanos de las telenovelas fueron parte de la carrera de Carlos Miguel Suárez, actor de producciones como Soñadoras, Muchachitas y Amigas y rivales, quien también encontró una forma de ganarse la vida lejos de las cámaras, vendiendo tacos de cochinita pibil en la CDMX.

El actor que dio vida a ‘Poncho’ en la telenovela Volver a empezar, cuyo fallecimiento se dio a conocer este 20 de octubre, decidió emprender un negocio gastronómico ante la falta de oportunidades laborales y las secuelas del secuestro que sufrió en 2012.

Tras el fracaso de su negocio de tacos de canasta, Fernando Lucio, un amigo al que conocía desde hacía más de 30 años, le propuso vender cochinita pibil. Así nació El Tío Ferruco, la taquería que ambos emprendieron a unas cuadras del Metro Chabacano.

¿Por qué Carlos Miguel Suárez decidió dedicarse a vender tacos?

Carlos Miguel desarrolló buena parte de su trayectoria en la televisión mexicana, donde interpretó personajes en producciones como Mágica juventud, Dos mujeres, un camino, Volver a empezar y Amigas y rivales. No obstante, con el paso de los años, las oportunidades de trabajo comenzaron a disminuir.

A esta situación se sumaron las consecuencias de un secuestro que sufrió en 2012, durante el cual permaneció privado de su libertad durante 4 días. Las agresiones le provocaron lesiones en el rostro, pérdida de piezas dentales y daños en los tendones de las manos. El actor también reconoció que atravesó episodios de depresión y otros problemas de salud.

Aunque continuó con su carrera, las dificultades económicas y los cambios en la industria televisiva lo llevaron a buscar otra fuente de ingresos vendiendo tacos.

“No fue gusto, fue necesidad. Entonces, ante la falta de trabajo y como está el país, ahorita dice uno: ‘Bueno, pues hay que hacer algo y honrado, algo bueno, ¿no?’”, expresó en una entrevista con el programa De Primera Mano en 2019.

Su primera idea fue abrir un puesto de tacos de canasta, con la esperanza de obtener ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Sin embargo, las ventas fueron menores de lo esperado y el negocio no prosperó.

“Se me ocurrió poner tacos de canasta, pero qué crees que no, no pegaron, fracasaron”, recordó durante aquella entrevista.

Las lesiones del secuestro provocaron que Carlos Miguel viera disminuida sus oportunidades en la actuación. (Foto: Carlos Miguel/Instagram)

¿Cómo nació El Tío Ferruco, la taquería de Carlos Miguel?

Cuando Carlos Miguel estaba a punto de cerrar su negocio, recibió una llamada de Fernando Lucio, un amigo al que conocía desde hacía aproximadamente 30 años. Fernando se enteró de que vendía tacos después de que la historia circuló en los medios y decidió acercarse para ofrecerle ayuda.

“Iba yo ya a cerrar el puesto porque no vendía los tacos y también se enteró del chisme y me habló: ‘Oye, ¿qué andas vendiendo, tacos?’. Y digo: ‘Sí, pero ya voy a cerrar, le digo, porque no me resulta’”, relató en una entrevista con Sale el Sol.

Fernando tenía una receta de cochinita pibil que consideraba adecuada para el negocio. Por ello, le propuso visitar el establecimiento y probar si ese platillo podía convertirse en una alternativa a los tacos de canasta.

“No, pues, a ver, déjame ir a ver qué tal si metemos mi cochinita pibil. Él tiene una receta de cochinita pibil deliciosa, se la recomiendo”, recordó Carlos Miguel durante la misma entrevista.

Tras conocer el puesto, Fernando decidió asociarse con su amigo. Así comenzó una nueva etapa del negocio, que adoptó el nombre de El Tío Ferruco, en referencia al apodo de Fernando Lucio, quien aportó la receta que se convirtió en su principal especialidad.

Ambos acordaron distribuir las responsabilidades. Fernando se encargaría de preparar los alimentos, mientras que Carlos Miguel colaboraría con la compra de insumos, el empaque, los pedidos y otras actividades necesarias para atender a los clientes.

El actor Carlos Miguel cambió su negocio de tacos de canasto por uno donde se dedicaba a la preparación de cochinita pibil. (Foto: Shutterstock).

¿Qué platillos vendía Carlos Miguel en El Tío Ferruco?

El pequeño local, que comenzó a operar bajo este concepto alrededor de junio de 2019, requirió una inversión inicial de aproximadamente 10 mil pesos. Se encontraba en la calle José Peón Contreras, esquina con 5 de Febrero, en la colonia Algarín, cerca del Metro Chabacano.

Aunque la cochinita pibil era la especialidad, el menú no se limitaba a los tacos. En De Primera Mano, Carlos Miguel explicó que también ofrecían burritos, tortas, cochitos y panuchos, preparaciones que permitían aprovechar la receta de su socio de distintas maneras.

Los cochitos eran tacos dorados de cochinita pibil bañados con salsa de jitomate y queso rallado, mientras que los panuchos se preparaban con 2 tortillas, frijoles en medio y una porción de cochinita encima.

Pese a las secuelas del secuestro y la disminución de oportunidades laborales, Carlos Miguel Suárez no abandonó la actuación. Participó en producciones como Diseñando tu amor, Mi fortuna es amarte, La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Su última telenovela fue Golpe de suerte, estrenada en 2023.