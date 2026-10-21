Pagos digitales: el reto está en la letra chiquita

En marzo pasado que se celebró la Convención Bancaria se dio el anuncio. Pocos realmente creían que esto se pudiera lograr en tan poco tiempo, pero al menos ayer se avanzó en la aprobación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos en la que el sector financiero en todas sus diferentes vertientes tendrá una participación importante.

Emilio Romano (Especial)

En la convención, la presidenta Claudia Sheinbaum anunciaba que al menos en esta primera etapa en gasolineras y autopistas se tendría que pagar con tarjeta o bien con CoDi, y nada de efectivo, y aunque actualmente operadores de autopistas privadas no tienen conocimiento oficial del tema, al menos ayer esta ley ya se aprobó, lo que a decir de algunos abre una nueva etapa para el sistema financiero mexicano.

El objetivo es claro: aumentar las operaciones electrónicas, reducir el manejo de efectivo y aprovechar la infraestructura que ya existe, tal como sucede en otros países de la región y en primer mundo. Para la banca, el verdadero desafío estará en la implementación, los costos y la certeza regulatoria de estas medidas, que si bien son recibidas con agrado, implicará grandes retos.

Por un lado, Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), ha defendido la digitalización como una vía para mejorar la seguridad, reducir costos operativos, formalizar negocios y generar historiales transaccionales que permitan ampliar el acceso al crédito. En las discusiones legislativas, la ABM respaldó los objetivos de inclusión financiera y contratación remota, pero subrayó la importancia de una transición gradual y ordenada, con certidumbre jurídica y protección para los usuarios, porque si bien, disminuir el efectivo puede sonar el mejor camino, en México más del 90 por ciento sigue utilizando esta vía como la forma de pago única.

La nueva legislación faculta a la Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador Zamora, para determinar los sectores estratégicos en los que podrán exigirse exclusivamente pagos digitales; para los bancos, una mayor digitalización puede traducirse en más transacciones, menores costos de manejo de efectivo y oportunidades para ampliar la oferta de productos financieros. Sin embargo, también exige inversiones en ciberseguridad, prevención de fraude, disponibilidad de plataformas e interoperabilidad.

Desde luego, no hay que perder de vista que la convivencia con la Ley Monetaria y las atribuciones del Banco de México, cuya gobernadora es Victoria Rodríguez Ceja, no debe dejarla fuera, porque no aceptar efectivo contraviene las disposiciones actuales.

Por lo pronto, todo indica que el primer paso está dado y la banca ha respaldado el rumbo. El éxito dependerá de que existan reglas claras, costos competitivos y alternativas ante fallas de conectividad, llegar a un lugar lejano a cargar gasolina en donde exista una falla de luz, o como pasó con el huracán Otis en Acapulco que todo colapsó, y los obliguen a cobrar vía digital en donde no se puede, lo que generaría un problema mayor, y aunque estos problemas y aplicación de excepciones están incluidos, al sustituir billetes por transferencias se debe de garantizar cada operación. El primer paso está dado, ya veremos como se corre en el proceso.

México en el centro del yogurt

Hamdi Ulukaya (Especial)

Si algo tiene México, es que puede ser el centro no sólo de negocios exitosos, sino también estar en el centro de poder apoyar y crecer iniciativas que cambian vidas, y ahí hay que seguir de cerca la unión entre empresarios y acciones sociales que transforman, como es el caso del yogurt Chobani que tiene al frente a Hamdi Ulukaya.

El fundador y CEO de Chobani, está en México en una visita exprés. El empresario de origen kurdo, emigró de Turquía a Estados Unidos y en 2005 compró una antigua planta de lácteos que convirtió en el punto de partida de una de las principales marcas de yogur griego del mercado estadounidense.

Aunque hay que decir que su historia no termina en los estantes: en 2016 creó Tent Partnership for Refugees para que más empresas contrataran a personas que de alguna forma han sido obligadas a dejar sus países.

En la parte del negocio, a la empresa le ha ido más que bien, cerró el año pasado con ingresos de tres mil 800 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 768 millones de dólares, según Bloomberg. Pero hay otra cifra que distingue el modelo de Ulukaya, y es que la empresa ha comprometido el 10 por ciento de las utilidades de la compañía a causas benéficas y en 2016 asignó a sus trabajadores una participación accionaria equivalente al 10 por ciento de la empresa.

En México, tiene claro que el reto es convertir esa red empresarial en empleos formales para quienes buscan reconstruir sus vidas y por eso está aquí, para seguir de cerca el trabajo que genera la empresa, con Tent agrupa a más de 80 empresas y ha logrado que la contratación de personas refugiadas vinculadas con la iniciativa aumenten más de 400 por ciento. También Tent colabora con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para promover la inclusión laboral, lo que muestra que ser un negocio exitoso, también puede servir para ayudar a otros.

Rayos X de primera en el AICM

Juan José Padilla Olmos (Especial)

Buenas noticias para los mas de 45 millones de pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que lleva Juan José Padilla Olmos, y es que por fin la terminal aérea, administrada por la Secretaría de Marina, tiene ya en marcha 16 equipos de tomografía computarizada para la revisión del equipaje de mano, aunque se esperaba llegarán durante el Mundial. Los tiempos ganaron, pero desde hace unos días en dos de los filtros de acceso de la terminal 1 se tiene rayos X de primer mundo; la instalación concluirá a finales de noviembre.

Ahora sí, todos los que hagamos uso de esta aeropuerto ya no tendremos que sacar del equipaje de mano computadoras, dispositivos electrónicos ni líquidos autorizados de las maletas de hasta 100 ml.

Esto desde luego, además de reducir tiempos y molestias, permite que los nuevos equipos ofrezcan imágenes tridimensionales de alta resolución que fortalecen la detección de amenazas.

Los nuevos dispositivos seleccionados operan con estándares internacionales, como ocurre en otros aeropuertos avanzados en el mundo, algo que ya hacía falta. Esta modernización se suma a los más de 40 accesos electrónicos que permiten validar pases de abordar e identificaciones tanto en la terminal 1 y 2. También se han instalado equipos que revisan pasaporte electrónicos con reconocimiento biométrico y conexión directa con el Instituto Nacional de Migración a la llegada de los vuelos internacionales.

Alianza regional por los datos duros

Camilo Montes (Especial)

Fíjese que la industria regional de alimentos y bebidas busca elevar el nivel de la conversación regulatoria en América Latina, pues la ALAIAB con Camilo Montes al frente, juntó a más de 435 mil de principales empresas y asociaciones que impulsan que la política pública debe construirse sobre ciencia, evidencia e investigación, por lo que firmaron un Memorándum de Entendimiento para difundir los avances de la comunidad científica regional. Lo más importante es que esperan que en 2027 se impulse la agricultura familiar y trabajen en conjunto con la FAO representada por Melvin Medina. Un buen paso que el sector privado regional busca aportar evidencia en temas cruciales como la economía circular e inocuidad de plásticos en contacto con alimentos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.