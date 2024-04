Profeco reprueba salsas cátsup: ¿Qué marcas no deberías comprar?

Además de las papas fritas, ¿tu huevito revuelto lleva cátsup? La Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un estudio de calidad en el que analizó diferentes versiones de la salsa hecha con jitomate.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, la salsa ketchup, conocida en México como cátsup, es un condimento constituido, en general, por jitomates, pero varias recetas contienen vinagre, azúcar, sal, entre otros ingredientes.

En tierras mexicanas, aparte de acompañar las papas fritas, la salsa cátsup se consume con alimentos, como: hamburguesas, hot dogs y, en ciertos casos, con huevo revuelto.

La salsa catsup se utiliza para acompañar alimentos como las papas fritas. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué tan saludable es la cátsup?

A pesar de que la salsa cátsup tiene un sabor dulce, la Revista del Consumidor explica que su consumo debería ser moderado, ya que en la mayoría de casos contiene altas cantidades de azúcares y sodio que pueden perjudicar al organismo.

“La cátsup es un aderezo tan cotidiano que pocas veces nos detenemos a revisar con ojo crítico sus ingredientes y creemos que solo está elaborada con jitomate”, se puede leer al principio del estudio de calidad.

En grandes cantidades, el azúcar y sodio produce problemas en la salud como: problemas cardiovasculares, riesgo de enfermedades crónicas, problemas en los huesos, entre otros.

Es por ello que, para evitar sus posibles efectos secundarios, se debe mantener un consumo moderado de cátsup.

¿Qué marcas de cátsup reprobó Profeco?

En su estudio de calidad, la Profeco menciona que la cátsup debe de cumplir con ciertos elementos para ser considerada ketchup, estos son los siguientes:

En total, su composición solo debe tener un 24% de azúcar.

El mínimo de sólidos de tomate debe de ser un 12%.

Solo debe tener un 4% de sal en su composición.

La cátsup no debe contener: espesantes, colorantes y conservadores.

“Cualquier producto que no cumpla con los requisitos... no podrá denominarse salsa cátsup. Si bien los Estándares de Calidad no son obligatorios, sí pueden servir como referente de calidad en beneficio de los consumidores para su protección y orientación”, explica la Revista del Consumidor.

En su estudio de calidad, Profeco reprobó a una serie de salsas cátsup por su etiquetado, es decir, las marcas no informaron correctamente al consumidor sobre el contenido e ingredientes; o bien, utilizaron frases que no pudieron probar.

La salsa ketchup se elabora principalmente con jitomates. (Foto: Shutterstock)

Dice ‘sin azúcar’, pero sí contiene azúcar

Tasty DBS (cátsup, México, 280 gramos): Aunque tiene un etiquetado que dice ‘sin azúcar’, el estudio de calidad encontró que contiene 9.5 gramos.

Contienen edulcorantes

Este es el listado de cátsups que contienen edulcorantes, un endulzante que Profeco no recomienda para menores de edad:

Heinz Tomate Ketchup Sin Azúcar (México, 369 gramos)

Yo Mama’s (Estados Unidos, 397 gramos)

Tasty DBS (México, 280 gramos)

Walden Farms (Estados Unidos, 355 ml)

Contienen jarabe de maíz de alta fructosa

El consumo excesivo de jarabe de maíz de alta fructosa, que es un sustituto al azúcar, resulta en algunos problemas de salud, como: aumento de peso y diabetes. Estas son las salsas ketchup que contienen el ingrediente:

Aurrera (imitación de salsa ketchup de un kilo)

Clemente Jacques (México, 620 gramos)

Clemente Jacques (México, 970 gramos)

Clemente Jacques con chile habanero (México, 220 gramos)

Clemente Jacques con trocitos de chile jalapeño (México, 220 gramos)

Del Monte Calidad (imitación de salsa cátsup, 370 gramos)

Embasa Salsa de Tomate Para Adelgazar (México, un kilo)

First Street (Estados Unidos, 567 gramos)

Member’s Mark (México, 3.8 kg)

Mi Cátsup (México, 1 kg)

Contienen menos del contenido declarado

Aurrera (imitación de salsa de tomate de un kilo): Declara un kilogramo y solo tiene 976 gramos.

Yo Mama’s: Declara 397 gramos y tiene 366.7 gramos.

Contienen más kilo calorías de las que declaran

Sun Harvest (Estados Unidos, 567 ml): Declara 94.12 kcal y tiene 105 kcal.

Walden Farms (Estados Unidos, 355 ml): Declara 2.68 kcal y tiene 9 kcal.

Yo Mama’s: Declara 28 kcal y tiene 37 kcal.

Contienen más carbohidratos de los que declaran

Walden Farms: Declara 0.67 gramos y tiene 2.3 gramos.

Contienen más azúcares de los que declaran

Campo Vivo (México, 380 gramos): Declara 10 gramos y tiene 16.8 gramos

Heinz Tomate Ketchup Sin Azúcar: Declara 1.7 gramos y tiene 4 gramos

Walden Farms: Menciona que no tiene azúcar y se halló que tiene 2.3 gramos

Sun Harvest: Declara 17.65 gramos y tiene 22.7 gramos

No comprueba su leyenda

El estudio de calidad halló que la cátsup de Sun Harvest de 567 gramos utilizó frases que no cumplen con la Norma Oficial.

En América Latina la salsa ketchup se conoce como cátsup. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuál es la mejor cátsup, según Profeco?

A diferencia de otros estudios de calidad, Profeco no desglosó las mejores marcas de sala cátsup; sin embargo, hizo un par de recomendaciones para elegir una buena ketchup:

Revisa el envase : Es importante verificar que el producto está en buen estado y aún no ha pasado su fecha de caducidad.

: Es importante verificar que el producto está en buen estado y aún no ha pasado su fecha de caducidad. Lee la etiqueta , de esta manera sabrás si se trata de ‘salsa cátsup’ o de ‘imitación’ que utiliza otro tipo de ingredientes.

, de esta manera sabrás si se trata de ‘salsa cátsup’ o de ‘imitación’ que utiliza otro tipo de ingredientes. Consumirla con moderación: En cualquier caso, en grandes cantidades, la cátsup puede ser perjudicial para el organismo.

Añadido a estas recomendaciones, la Revista del Consumidor finaliza su estudio de calidad mencionando que se puede optar por elaborar una salsa de cátsup casera, de esta manera se controla la cantidad de azúcar, sal y vinagre.