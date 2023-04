¿Qué pasa si comes cátsup todos los días? Esto sucede en tu cuerpo

¿Una papa sin cátsup? Al igual que la mayonesa, este aderezo de jitomate se encuentra en varios alimentos que se consumen en la cotidianidad, como un acompañamiento en las papas fritas y hasta dentro de una hamburguesa, pero ¿qué tan sano es consumirlo de forma cotidiana?

Según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, la cátsup se constituye en general por jitomates a los que se les añade azúcar, vinagre, sal y algunas especias para producir su característico sabor.

De acuerdo con National Geographic, algunos investigadores creen que la palabra ‘ketchup’ proviene del chino que hace referencia a una salsa de pescado fermentado. Es posible que, durante algunas de sus expediciones a Asia, los ingleses se hayan topado con el condimento y tratado de replicarlo en Reino Unido.

Las salsas de este tipo más populares de la actualidad provienen de recetas anglosajonas, aunque deliciosa, su consumo en exceso puede provocar efectos negativos en el cuerpo.

La salsa catsup se utiliza para acompañar alimentos como las papas fritas. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Hace daño comer salsa cátsup?

A pesar de tener al jitomate como su componente principal, los ingredientes que se les agrega a la cátsup provocan que su valor nutricional no sea del todo sano.

Según Healthline, un sito especializado en temas de salud, una cucharada de 17 gramos contiene lo siguiente:

17 calorías

Menos de un gramo de proteína

Menos de un gramo de fibra

3.5 gramos de azúcar

El sitio asegura que, en comparación con otros condimentos, la salsa ketchup contiene el mismo número de calorías que la mostaza, pero tiene menos que la mayonesa.

Alto contenido de azúcar

“Las salsas cátsup, en general, tienen mucha azúcar”, explica la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en una de las ediciones de la Revista del Consumidor.

A la larga, el consumo de la azúcar puede afectar el funcionamiento del metabolismo y provocar algunas afectaciones como:

Aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Riesgo de padecer diabetes tipo II

Aumento de peso

En América Latina la salsa ketchup se conoce como cátsup. (Foto: Wikimedia Commons)

La especialista en nutrición Laura Burak, explicó al sitio de Eat this, not that que las cantidades de azúcar en el condimento pueden afectar los niveles de azúcar en la sangre:

“La mayoría de las salsas de tomate en el mercado contienen azúcar añadida, generalmente en forma de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa”.

Acidez

De acuerdo con Healthline, uno de los ingredientes de la salsa ketchup es alto en ácido: el jitomate.

Por su composición nutricional, éste contiene niveles de ácido que pueden empeorar ciertos padecimientos. Es por ello que aquel sitio recomienda que las personas con acidez y reflujo se abstengan a consumir cátsup.

Alto contenido en sal

Profeco explica que se debe de tomar en cuenta el contenido de este ingrediente en el condimento, ya que “una cantidad excesiva de salsa te llevará a consumir demasiada sal sin que te des cuenta”.

La sal es un tipo de sustancia cristalina que se utiliza en diferentes alimentos como conservador y para dar sabor. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que es una de las principales fuentes de sodio.

El consumo excesivo de sal trae riesgo de enfermedades cardiacas. (Foto: Shutterstock).

Se recomienda consumir menos de cinco gramos de sal por día, ya que algunas de las afectaciones que se pueden presentar son:

Retención de líquidos

Hipertensión arterial

Problemas cardíacos

Osteoporosis

Colorantes de la cátsup

De acuerdo con el sitio de El Poder del Consumidor, algunas salsas comerciales contienen conservadores y colorantes que pueden afectar la salud.

Entre ellos se encuentra el rojo 40, un subproducto del petróleo que Profeco ha relacionado con comportamientos negativos en los menor de edad como impactos neurológicos que generan:

Hiperactividad

Déficit de atención

Beneficios de comer cátsup

“Las salsas cátsup deben contener un alto porcentaje de tomate, mientras su contenido de azúcares y sal no debe ser demasiado elevado”, explica Profeco.

El Poder del Consumidor, revela que es mejor optar por marcas artesanales y caseras o aquellas que no contengan jarabe de maíz ni colorantes.

A pesar de las afectaciones que puede tener el consumo excesivo de ketchup, el condimento rojizo puede tener algunos beneficios. Esto se debe a que tiene menos calorías que otras salsas como la mayonesa.

De acuerdo con el sitio de Healthline, el jitomate contiene un compuesto químico llamado licopeno que ha sido asociado con algunos beneficios como:

Propiedades antiinflamatorias

Ayuda a combatir enfermedades cardiovasculares

Sin embargo, este compuesto se puede hallar en mayor cantidad si se consume directamente la verdura y no la salsa que va con las papas fritas.