Pan dulce o refresco: ¿Cuál es menos dañino para la salud?

“¡Lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo!”... ¿pan dulce contra refresco? Ambos elementos se suelen encontrar en las mesas de los mexicanos; sin embargo, al compararse, el consumo de uno de estos alimentos resulta más dañino que el otro para el organismo.

En temporadas de frío o de lluvias en México, se acostumbra a salir por una pieza de pan dulce que acompañe el cafecito. Este alimento consiste, en la mayoría de casos, en la combinación de harina de trigo con azúcar y otros ingredientes como chocolate o glaseado.

Aparte del pan dulce, existe otro elemento que los mexicanos utilizan para acompañar sus comidas: el refresco. Aquellas bebidas azucaradas que se caracterizan por su elaboración con azúcares añadidos y edulcorantes.

Tanto el pan dulce como el refresco pueden afectar la salud del cuerpo si se consumen en exceso o de manera habitual, pero ¿te has preguntado cuál podría ser más saludable?

¿Cuántas calorías tiene el pan dulce y refresco?

Tanto el refresco como el pan dulce tienen diferentes tipos que se caracterizan por su color y sabor. Este es el aproximado de calorías de algunos de estos elementos de acuerdo con el portal especializado de My fitness pal:

Pan dulce (por pieza):

Cuernito: 172 calorías

Polvorón: 291 calorías

Beso: 422 caloríasConcha: 180 calorías

Garibaldi: 154 calorías

Oreja: 223 calorías

El pan dulce es uno de los alimentos más populares en México. (Foto: Shutterstock)

Refresco (por lata):

Refresco de naranja: 179 calorías

Refresco de cola: 139 calorías

Refresco de limón: 149 calorías

Refresco de naranja: 179 calorías

Tomar un refresco todos los días puede afectar tu salud de varias maneras, una de ellas es aumento de peso. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Es mejor tomar refresco o comer pan dulce?

Tanto el refresco como el pan dulce son elementos que dañan al organismo por sus ingredientes, principalmente las altas cantidades de azúcar que contiene cada uno.

El azúcar es un ingrediente que se utiliza en la elaboración de diversos alimentos para endulzar el sabor. El consumo excesivo de este ingrediente produce efectos secundarios en el cuerpo como: aumento de peso, riesgo de padecer cáncer, problemas con la presión arterial, entre otros.

pan dulce Algunas personas aseguran que dejaron el pan dulce es una acción compleja. (Foto: Shutterstock)

“El exceso de azúcar puede aumentar el riesgo de cardiopatías, tanto directa como indirectamente”, señaló la especialista Kate Patton a la Clínica de Cleveland.

Te contamos sobre algunos de los efectos que pueden surgir de consumir algún tipo de pan dulce en exceso o beber mucho refresco.

Efectos secundarios del pan dulce

Aparte de su alto contenido en calorías, los diferentes tipos de pan dulce resultan dañinos para la salud debido a que se elaboran con pan blanco, aquel alimento que se hace con harina refinada y no contiene todos los beneficios del grano de trigo.

El sitio de Eat this, not that, especializados en temas de gastronomía, señala que el consumo excesivo de pan blanco puede provocar problemas como: inflamación, aumento de peso, constipación, entre otros.

Evitar comer pan dulce puede beneficiar a la salud. (Foto: Shutterstock)

Además de aquellos malestares, la especialista Dania Karenina Gil Orozco explicó en conversación con El Financiero que el pan dulce puede aumentar los niveles de azúcar en la sangre por su falta de fibra, un compuesto vegetal que apoya a la digestión:

“El pan dulce es un alimento rico en grasas, carbohidratos y con poca fibra. Cuando comemos uno, por ejemplo, a las 11 de la mañana, solito, por la falta de fibra, va a promover una elevación rápida de glucosa en la sangre”.

Efectos secundarios del refresco

De acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public Health, los refrescos no solo contienen azúcar en su elaboración, ya que hay algunos que reemplazan su uso con edulcorantes, un compuesto químico que se utiliza para endulzar.

Según Healthline, el consumo de edulcorantes y endulzantes artificiales se asocia con diferentes problemas para la salud como: síndrome metabólico, malestares estomacales, problemas cardiovasculares, aumento de presión, entre otros.

Aparte de aquellos ingredientes hay refrescos, como los de cola, que contienen un ingrediente llamado ácido fosfórico, que se utiliza para espesar, evitar decoloración y mejorar el sabor de la bebida azucarada.

El refresco puede dañar a diferentes órganos del cuerpo. (Foto: Especial)

Este elemento puede tener repercusiones en el organismo, ya que impacta de manera negativa al funcionamiento de los riñones, el refresco también se asocia con la presencia de cálculos renales.

Esto es lo que explica el sitio especializado de Mayo Clinic sobre el ácido fosfórico:

“Si tus riñones no funcionan bien, puedes presentar un nivel alto de fósforo en la sangre, lo cual te pone en mayor riesgo de sufrir enfermedad cardiaca, debilidad ósea, dolor articular e incluso la muerte”.

Además, Gaceta UNAM explica que el ácido fosfórico tiene efectos secundarios como la desmineralización ósea, debilitación de los huesos, desgaste en la salud dental.

El refresco es una de las bebidas que más afectan al funcionamiento de los riñones. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Asimismo, la Clinica de Cleveland asegura que hay algunos tipos de refresco que utilizan colorantes como el rojo 40, que produce migrañas, irritación en la piel y el aumento en el riesgo de padecer algún tipo de cáncer.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) agrega que deberían evitar consumirse, pero en caso de hacerlo solamente optar por medio vaso de refresco por día.

¿Debería de comer un pan dulce o tomar un refresco?

Tanto el pan dulce como el refresco son alimentos que le hacen daño al cuerpo si se consumen en exceso; sin embargo, la bebida azucarada contiene una mayor cantidad de ingredientes dañinos.

Incluso Harvard T.H. Chan School of Public Health comenta que las bebidas azucaradas, como los refrescos, son de los elementos más dañinos para el cuerpo.

El pan dulce es un alimento difícil de dejar por sus ingredientes. (Foto: Especial)

A pesar de que el pan dulce podría ser la opción más saludable en este caso, se tiene que considerar que algunas versiones industrializadas pueden dañar al organismo de una manera similar al refresco por sus contenidos.

El Poder del Consumidor ha señalado que algunos tipos de pan dulce comercial contienen jarabe de maíz de alta fructosa, un edulcorante que también se utiliza en la elaboración de los refrescos.

¿Por qué el pan dulce tampoco es tan saludable?

Se debe de mantener un consumo moderado del pan dulce, ya que la especialista Dania Karenina Gil Orozco asegura que no hay una versión saludable de este alimento:

“Realmente yo no creo que haya el mejor pan dulce saludable, o sea no existe esa opción, porque todos o tienen grasas trans o mucho colesterol... más el azúcar y cero fibra”.

De acuerdo con Eat this, not that, lo más recomendable es tratar de optar por una dieta con alimentos ricos en fibra. En el caso del mundo de pan, se debería elegir comer sus versiones hechas con harina integral que contienen aquel compuesto vegetal.