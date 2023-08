¿Qué tan saludable es comer pan integral todos los días?

El que tiene hambre, piensa en pan ¿integral? Aunque frente al universo de pan dulce, esta versión suele perder adeptos, aunque es la que se suele recomendar como una mejor opción para la salud.

El pan es un alimento que se produce con harina de trigo, agua, sal, entre otros ingredientes. Su elaboración se remonta hasta las primeras civilizaciones asentadas de Asia, se acostumbra utilizar como un acompañamiento de platillos o hasta para la creación de sándwiches, tortas, ‘avocado toast’, entre otros.

A pesar de que ha cambiado su producción con el paso del tiempo, el trigo se mantiene como su ingrediente principal.

El pan integral tiene grandes cantidades de fibra. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué diferencia hay del pan normal al pan integral?

Es probable que, durante una visita al mercado, te cuestiones si llevar pan blanco o integral para tu ‘sandwichito’.

Una de las principales diferencias entre ambos alimentos, es que la versión integral suele tener un color más oscuro que el blanco; sin embargo, existen distinciones significativas en sus valores nutricionales.

De acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public Health, a diferencia del pan blanco, el integral se elabora con harina sin refinar que contiene elementos beneficiosos para el organismo como minerales esenciales y proteína.

Existen diferencias en la composición del pan integral y blanco. (Foto: Shutterstock)

Su ingrediente principal, la razón por la que resulta más saludable que el pan blanco, es la fibra. Se trata de un tipo de carbohidrato que el cuerpo no digiere y que ayuda a ciertos procesos del sistema digestivo.

¿Qué tan sano es el pan integral?

Te contamos algunos de los beneficios que puedes encontrar dentro del pan integral.

Control de peso

Aunque el pan es un alimento lleno de carbohidratos y calorías vacías, la versión integral contiene grandes cantidades de fibra.

El sitio especializado de Healhtline comenta que se trata de una de las opciones más sanas del pan. Su contenido de fibra y proteínas podrían ayudar al cuerpo con la absorción de azúcar en la sangre.

Sin embargo, al ser pan, es recomendable que su consumo sea moderado por su contenido en calorías.

Reduce el riesgo de enfermedades crónicas

Según Eat this, not that, las grandes cantidades de fibra dentro del pan integral podrían reducir los niveles de glucosa en la sangre que se asocia con algunas enfermedades.

Asimismo, Healthline agrega que el consumo de cereales integrales podría reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El pan integral es más sano que su versión con harina refinada. (Foto: Wikimedia Commons)

Promueve la salud del intestino

Eat this, not that explica que las bacterias dentro del intestino se alimentan de fibra soluble que se puede encontrar dentro del pan integral.

Es decir, el consumo de pan integral se asocia con una mayor salud intestinal por la presencia de la fibra.

¿Qué pasa si como pan integral todos los días?

Eat this, not that menciona que el integral puede servir como una fuente de carbohidratos complejos para el organismo que ayudan a reducir el antojo.

A pesar de tener ciertos beneficios para el organismo, el consumo en exceso del pan integral tampoco es recomendado debido a su alto contenido en calorías y carbohidratos que pueden contribuir al aumento de peso.

El pan integral tiene ciertos beneficios para el cuerpo. (Foto: Wikimedia Commons)

El portal de Healthline puntualiza que un consumo moderado de pan puede formar parte de una dieta saludable.

Web MD detalla que las personas saludables que se encuentran en una dieta de 2 mil calorías por día pueden consumir 170 gramos de pan integral, que se traduce alrededor de seis raciones. Estos son algunos consejos que tiene aquel sitio para comprar este tipo de alimento: