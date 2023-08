¡Sácalos de la lonchera! Los 6 peores alimentos para tu lunch

El lonche es un tipo de almuerzo que no sustituye al desayuno. (Foto: Shutterstock)

Cuando llega el momento de volver a cantar ‘Caminito de la escuela’ con los estudiantes de la familia por el regreso a clases, siempre empiezan las prisas con la duda de qué mandarles de almuerzo para el recreo, aunque algunos alimentos podrían no ser la mejor idea para un ‘lunch’ saludable.

Hay quienes se enfocan en conseguir los útiles necesarios para el colegio, pero también es necesario considerar el tipo de comida que formará parte del lunch.

El lunch forma parte de una alimentación saludable durante la infancia. (Foto: Shutterstock).

¿Qué alimentos no son saludables en un ‘lunch’ escolar?

Un ‘lunch’ es un tipo de almuerzo que se transporta en recipientes de plástico, cristal o loncheras, al área de trabajo o a la escuela para consumirse a mediodía. Algunos los preparan desde un día antes, otros optan por comprarlos ya elaborados.

Estos son algunos de los alimentos menos saludables para incluir, por sus efectos secundarios en la salud si se consumen de una manera habitual o excesiva.

Frituras

De acuerdo con la Clínica de Cleveland, las frituras son un tipo de botana que no contienen ningún tipo de valor nutricional para el cuerpo. Es decir, se tratan de calorías vacías que contienen una poca cantidad de proteína y fibra.

Aparte de aquello, las frituras se caracterizan por tener altas cantidades de sodio por la sal que se utiliza en su preparación. El portal de Eat this, not that, explica que esto puede resultar en un aumento de presión arterial, problemas cardiovasculares y un aumento de peso.

Las papas fritas no contienen valores nutricionales para el organismo. (Foto: Pexels)

Pan blanco

En varios almuerzos mexicanos es común encontrar sándwiches o tortas que contienen algunos ingredientes relativamente saludables; sin embargo, la mayoría hace uso del pan blanco que puede tener efectos secundarios para la salud.

El pan blanco se caracteriza por estar elaborado con harina refinada, aquella que ha pasado un proceso en el que se desechan algunas de las partes nutricionales de la semilla del trigo.

Según Medical News Today el blanco envasado y precortado es altamente procesado: es rápido y fácil de digerir, pero tiene poco valor nutritivo, además de elementos como jarabe de maíz de alta fructosa que afecta la salud a la larga.

Según Eat this, not that, algunos de los efectos secundarios de este tipo de pan pueden ser:

Constipación

Aumento en el azúcar de la sangre

Aumento de peso

Inflamación

Lo más recomendable es sustituir al pan blanco con su versión integral en un consumo moderado, ya que contiene la mayoría de los beneficios de la semilla de trigo, busca empaques sin sellos de advertencia por azúcares, sodio y otros elementos perjudiciales.

Existen diferencias en la composición del pan integral y blanco. (Foto: Shutterstock)

Alimentos congelados

En conversación con El Financiero, la especialista Ximena Zárate asegura que los alimentos congelados son uno de los peores elementos que se pueden incluir dentro de un ‘lunch’ escolar.

“No sé por qué, pero a muchos niños les mandan nuggets de los congelados, con cátsup, eso es de lo peor que vi”, explicó la experta. Este tipo de comida se compone de cartílagos, hueso y grasa que contienen un exceso de calorías y grasas saturadas.

Los alimentos congelados como los nuggets son dañinos para el cuerpo. (Foto: Shutterstock)

Pan dulce

¿A quién no le gusta darse un descanso de la escuela con un pancito dulce? A pesar de su delicioso sabor, este tipo de alimento puede ser bastante dañino para la salud.

El pan dulce es un alimento que se elabora con masa de trigo, azúcar y otros ingredientes como chispas de chocolate, glaseado, entre otros. En conversación con El Financiero, la especialista Dania Karenina Gil Orozco aseguró que este tipo de comida perjudica a la salud.

El pan dulce es un alimento difícil de dejar por sus ingredientes. (Foto: Cuartoscuro / Hilda Ríos)

“El pan dulce es un alimento rico en grasas, carbohidratos y con poca fibra”, comentó la nutrióloga.

Debido a sus altas cantidades en calorías, azúcares y grasas, no es recomendable comer este alimento de manera excesiva o habitual.

Alimentos fritos

Dentro del lunch en México, hay quienes mandan a los estudiantes con sus taquitos dorados, gorditas y hasta nuggets.

Este tipo de comidas contienen valores nutricionales diferentes, pero comparten la característica de ser fritos. Es decir, atravesaron un proceso en el que, por medio de aceites de cocina, fueron expuestos a altas temperaturas para conseguir un sabor y textura diferente.

Las gorditas contienen pedazos de proteína animal. (Foto: Shutterstock)

El sitio de Healthline asegura que freír alimentos aumenta su número de calorías y puede provocar que haya un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

De igual manera, Eat this, not that, expone los siguientes malestares que pueden surgir de comer alimentos que han sido fritos:

Aumento de peso

Mayor riesgo de padecer un infarto

Riesgo de padecer diabetes tipo II

Carnes procesadas

Entre las comidas que acompañan algunos almuerzos escolares, también se encuentran tiras de jamón o pedazos de salchicha, son tipos de carnes procesadas, es decir, atraviesan un proceso para que se conserven por más tiempo.

De acuerdo con Harvard T.H. Chan, este tipo de alimentos son dañinos para la salud y han sido asociados con problemas cardiovasculares, diabetes y hasta algunos tipos de cáncer. Hasta el momento, no hay evidencia de qué cantidad podría ser saludable consumir.

El jamón es un ingrediente que requiere de una buena refrigeración y cuidados al consumir. (Foto: Shutterstock).

¿Por qué es importante un lunch escolar nutritivo?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por medio de una de sus publicaciones, recomienda a los padres de familia o tutores a preparar almuerzos nutritivos para los estudiantes. Esto con el fin de evitar complicaciones de salud a una edad temprana y contribuir al desarrollo saludable.

El IMSS también explica que el ‘lunch’ no es un reemplazo del desayuno o de la comida. Se trata de un refrigerio que se realiza a medio día o en la tarde para mantener los niveles de energía y continuar con las labores.

Para mantener un desarrollo saludable, el IMSS explica que la dieta de los menores de edad debe de estar acompañada de proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, calcio, vitaminas, minerales y agua.

Algunos de los alimentos que se recomiendan para un ‘lunch’ saludable son los siguientes: