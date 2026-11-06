Feminicidio en Huatulco: Investigan la muerte de Zaira Marbeli, estudiante de la Universidad del Mar

La muerte de Zaira Marbeli Hernández Gaspar, una joven universitaria originaria de Miahuatlán de Porfirio Díaz, conmocionó a la comunidad estudiantil de Oaxaca, luego de que su cuerpo fuera localizado en el interior de la habitación que rentaba en Santa Cruz Huatulco. El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado bajo el protocolo de feminicidio.

Zaira había llegado a la región de la Costa para continuar con su preparación profesional. Estudiaba el primer semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad del Mar (UMAR), campus Huatulco, donde compartía actividades académicas con otros jóvenes que, tras conocer su fallecimiento, comenzaron a exigir el esclarecimiento de los hechos.

La noche del martes 3 de noviembre, la tranquilidad del sector H3, en la zona de La Crucecita, se vio interrumpida por el hallazgo de la estudiante sin vida dentro del espacio que habitaba. El descubrimiento movilizó a las corporaciones de seguridad y a los servicios de emergencia, además de personal de la Fiscalía que acudió para iniciar las diligencias correspondientes.

En el lugar, los agentes investigadores realizaron el procesamiento de la escena, mientras peritos efectuaron las primeras revisiones para determinar las condiciones en que había ocurrido el fallecimiento y recabar indicios que permitieran reconstruir lo sucedido.

Revelan la causa de muerte de la estudiante Zaira Marbeli

De acuerdo con los primeros resultados de las investigaciones, la causa de muerte fue estrangulamiento. Este dato llevó a las autoridades ministeriales a investigar el caso como un probable feminicidio, con perspectiva de género, a fin de establecer la mecánica de los hechos y determinar quién o quiénes participaron en la agresión.

Hasta ahora, las circunstancias precisas que precedieron a la muerte de Zaira, así como la identidad de la persona o personas responsables, forman parte de las líneas de investigación. La Fiscalía deberá establecer si la joven fue atacada dentro de su habitación y qué ocurrió antes de que fuera localizada.

El asesinato generó indignación entre estudiantes de la Universidad del Mar, quienes consideraron necesario llevar sus demandas más allá de los espacios universitarios. Las expresiones de protesta se extendieron a vialidades de Huatulco, incluida la carretera federal 200, donde exigieron que el caso no quede archivado y que las autoridades informen sobre los avances de las indagatorias.

La comunidad estudiantil también puso sobre la mesa la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad para quienes llegan de otras regiones del estado a cursar una carrera profesional en la Costa, particularmente aquellos que deben rentar habitaciones y vivir lejos de sus familias.

A la consternación se sumó otro antecedente que generó preocupación entre habitantes de la zona: en el mismo inmueble del sector H3 había sido localizada sin vida, meses atrás, otra mujer identificada como Norma Hernández López, cuyo fallecimiento ocurrió en junio de 2026. Este antecedente incrementó los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en ese lugar.

Gobernador de Oaxaca ofrece respaldo a la familia

En medio de las exigencias de justicia, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que el asesinato de Zaira Marbeli será investigado hasta esclarecerlo y afirmó que su administración brindará acompañamiento a sus familiares.

El mandatario manifestó su respeto a las movilizaciones de estudiantes y familiares, al tiempo que señaló que las demandas de la comunidad universitaria serán atendidas. Sostuvo que no dejarán sola a la familia durante el proceso y que habrá respaldo institucional para enfrentar las consecuencias de este crimen.

Como parte de esa atención, mencionó la intervención de los Centros Libres, espacios que cuentan con personal especializado y asesoría jurídica para proporcionar orientación y acompañamiento.

“No los vamos a dejar solos ni solas; nuestro gobierno siempre estará atento”, expresó.