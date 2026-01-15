‘Es más que top model’: Fernando Carrillo revela por qué cortó con Delcy Rodríguez y quiere reconquistarla

Fernando Carrillo reveló un noviazgo con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela a quien considera “el gran amor” de su vida y no descarta una reconciliación en el futuro.

El actor de Rosalinda ofreció nuevas declaraciones sobre su vida personal y su postura política, en medio del contexto que atraviesa su país luego de la detención del presidente Nicolás Maduro, juzgado por narcoterrorismo en Estados Unidos.

En esta ocasión, detalló los motivos que llevaron al fin de su relación con Delcy Rodríguez, presidenta interina del país, así como la situación que enfrenta en Venezuela.

¿Por qué terminaron Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez?

El pasado lunes, en ¡Siéntese quien pueda!, le preguntaron a Carrillo si le gustaría ser primer caballero de Venezuela: “No tengo interés para nada en la política, si la hubiese tenido, lo hubiese pedido cuando era mi pareja”.

El actor de telenovelas confesó que él tuvo la responsabilidad principal en la ruptura, al no haber hecho público el noviazgo de tres años: “Fue principalmente por mi inmadurez, no pude tener la claridad de hoy y plantarme frente al mundo y decirle ‘es el amor de mi vida’. No lo es porque no estamos juntos, ha sido el gran amor de mi vida. A ella le decían que yo era un interesado, a mí me decían ‘pero no es una top model’. Hermano, es más que una top model y patriota.”

Delcy Rodríguez fue el gran amor de Fernando Carrillo. (Foto AP/Pavel Golovkin, Archivo) (Pavel Golovkin/AP)

A pesar del tiempo transcurrido y del contexto político que rodea a la presidenta interina de Venezuela, Fernando Carrillo no cerró la puerta a un posible reencuentro: “Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a lo mejor algún día de Carrillo, quién sabe..., si la volvemos a reconquistar y, si no es mi esposa, es mi hermana de lucha para siempre (...) Ella está viviendo ella un momento muy difícil de su vida, ya veremos”.

En un encuentro previo con el periodista Vladímir Villegas, Carrillo comentó que ella decidió terminar la relación: “Me botó Catherine Fulop y me botó Delcy (...) Las respeto a ambas”.

Fernando Carrillo desmiente pagos del gobierno de Venezuela y respalda a Delcy Rodríguez

Durante la misma emisión, el exnovio de Adela Noriega desmintió las especulaciones que lo señalan como una figura pagada por el gobierno venezolano para defender al régimen de Nicolás Maduro en medios de comunicación: “No, nunca me han pagado por ser imagen de ningún partido político”.

Fernando Carrillo defendió a Delcy Rodríguez en medio de la situación política en Venezuela. (Cuartoscuro/Saúl López)

El actor señaló que él tiene una serie de exitosos negocios de los cuales vive: “Todos estos que siempre critican, dicen que soy un mantenido, si hubieran tenido mi vida, la oportunidad de comer con el señor Trump que me dijo ‘invierte todo tu dinero en bienes raíces’. ¿De qué vivo? De mis rentas, de mis inversiones".

Sobre los rumores de que Delcy entregó a Maduro a Donald Trump, el intérprete destacó: “Ya la historia revelará quiénes son los traidores. Yo soy un patriota, como lo es Delcy Rodríguez, yo soy hijo de un hombre que jamás delató a sus amigos. Ella tiene que negociar, como se estaba negociando antes de que se llevaran a nuestro presidente electo. La narrativa quiere confundir a la gente”.

Recordemos que el papá de Fernando Carrillo fue preso político en Venezuela durante seis años, pues era un dirigente de un partido político de izquierda y fue liberado por el presidente Rafael Caldera.

El actor Fernando Carrillo hizo carrera como galán de telenovelas en México. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Así fue la historia de amor entre Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez

La relación entre Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez se desarrolló de manera privada y sin exposición pública antes de que Rodríguez asumiera cargos de alto perfil dentro del gobierno venezolano.

A lo largo de su trayectoria, él sostuvo romances con actrices como Adela Noriega, Adriana Fonseca y Catherine Fulop, a quien le fue infiel el mismo día de la boda; sin embargo, Carrillo ha reiterado que su vínculo con Rodríguez fue distinto y se desarrolló de manera estable durante tres años.

El protagonista de María Isabel ha dicho en entrevistas anteriores que durante ese periodo incluso regresó a vivir a su país: “He estado en Venezuela totalmente, porque además tengo al amor de mi vida aquí (...) con la que espero casarme, Delcy Rodríguez (...) es una de las mujeres más brillantes que he conocido, más nobles”.