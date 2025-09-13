Cronología del caso Marian Izaguirre: De desaparición en Michoacán a muerte cerebral de la influencer

Marian Izaguirre fue vista por última vez el 1 de septiembre. Este sábado 12, fue declarada con muerte cerebral.

Después de dos semanas de búsqueda y lucha, muere la influencer Marian Izaguirre, cuyo caso se volvió viral gracias a las incógnitas detrás de su desaparición, ocurrida a inicios de septiembre.

La creadora de contenido, que contaba con más de tres millones de seguidores en TikTok, tenía 23 años al momento de su desaparición y fallecimiento, que causó conmoción entre la comunidad que creó y la opinión pública.

Pese a que Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, aseguró que hacían todo lo posible por salvarle la vida, Izaguirre falleció el 12 de septiembre. Esto fue lo que pasó en torno al caso de la influencer desaparecida hace dos semanas y encontrada en estado crítico.

Reportan desaparición de Marian Izaguirre: Detalles

En redes sociales, iniciaron la difusión de una ficha de búsqueda emitida por Alerta Alba Michoacán a nombre de Flor Marian Izaguirre Pineda, una famosa creadora de contenido originaria de Uruapan.

La última vez que se le vio a la joven influencer fue el 1 de septiembre, alrededor de las 6 de la tarde, cuando abordó un automóvil de la marca KIA, modelo RIO, en rojo. Dicho vehículo era de su propiedad.

Desde entonces, se desconoció su paradero, por lo que familiares acudieron el 2 de septiembre a levantar la ficha de búsqueda.

En ella, detallan que al momento de su desaparición, Marian llevaba pantalón de mezclilla en tono claro, blusa negra, chamarra y botas beige; además de aretes largos en forma de corazón, plateados. Para identificarla, como señas particulares, eran un lunar en el hombro derecho, así como una cicatriz que dejó mancha oscura en el mismo sitio.

Algunos amigos de Marian, también creadores de contenido, ayudaron a la difusión de su ficha de búsqueda para encontrarla con bien, aunque esto ocurrió casi una semana después.

Localizan con vida a Marian Izaguirre en Michoacán

Tras días de búsqueda, localizaron a Marian Izaguirre el 6 de septiembre en un hotel de Morelia, a hora y media de Uruapan en coche, aproximadamente. Y aunque la influencer michoacana fue hallada con vida, no en las mejores condiciones.

Un comunicado emitido por la Fiscalía de Michoacán explica que, aparentemente, Izaguirre llevaba varios días en el sitio, pero al ser auxiliada por paramédicos, decidieron llevarla a un hospital para su atención inmediata.

La influencer Marian Izaguirre fue localizada tras cinco días de búsqueda. (Fotos: IA Gemini / Fiscalía General de Michoacán).

“(Marian) fue encontrada en un estado de salud muy delicado (…), el estado de salud es crítico”, comentó en una conferencia de prensa el gobernador de Michoacán. Desde su traslado al Hospital de la Mujer en aquel estado, la ingresaron en el área de terapia intensiva.

El gobernador no ofreció detalles sobre las condiciones en que encontraron a Marian, pero sí destacó el trabajo de los médicos para salvarle la vida.

Violencia doméstica: Primera línea de investigación sobre desaparición de Marian Izaguirre

Mientras Marian Izaguirre seguía en terapia intensiva, la Fiscalía michoacana inició con las investigaciones detrás de su desaparición y estado de salud al momento de localizarla.

Presuntamente, Marian ‘huyó’ de Uruapan debido a que sufría de violencia doméstica. “Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan”, compartió el político.

Gracias a dicha situación, fue que Izaguirre Pineda se refugió en un hotel moreliano. Se desconoce qué causó el estado de salud crítico de la famosa.

Activan medidas de protección para influencer

Debido a esta situación, la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares ordenó que se le dieran medidas de protección a Marian Izaguirre.

Esto derivado de los indicios sobre violencia familiar que se encontraron en las primeras investigaciones; las medidas de protección se activaron para salvaguardar la integridad de la joven.

Marian Izaguirre muere en el hospital

A una semana de permanecer en cuidados intensivos, se dio a conocer que la influencer Marian Izaguirre murió el 12 de septiembre a los 23 años, de acuerdo con la Fiscalía General de Michoacán.

Luego de que se confirmó la muerte de Marian Izaguirre, la Fiscalía de Michoacán informó que los órganos de la influencer fueron donados. (Foto: pexels/ Fiscalía General del Estado de Michoacán)

Causa de muerte de Marian Izaguirre

En una tarjeta informativa, explicaron que Flor Marian Izaguirre Pineda falleció tras ser declarada con muerte cerebral, una condición irreversible.

Cuando se declara a un paciente con muerte cerebral, significa que la materia gris perdió toda su actividad y capacidad para mantener en funcionamiento otros órganos; es como si se apagara.

En cuanto un paciente se declara con muerte cerebral, sus órganos solo pueden funcionar mediante aparatos, pero ya no existe conciencia. Las familias son, en este caso, quienes deciden cuándo desconectarlo, apunta un artículo publicado en UNAM Global.

Familia de Marian Izaguirre decide donar sus órganos: ¿Cuáles fueron?

Al ser diagnosticada con muerte cerebral, un equipo multidisciplinario de servicios periciales se trasladó hasta el hospital para certificar la condición. Posteriormente, los familiares de Marian Izaguirre decidieron donar sus órganos.

Después de un trámite realizado por el Ministerio Público y dentro del hospital, se autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones, los cuales llegaron de manera rápida a quienes los necesitaban, apunta un comunicado de la Fiscalía General de Michoacán.