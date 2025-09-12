¿Qué sabemos del estado de salud de Manuel Espino?: ‘Está estable, pero sigue en terapia intensiva’

El diputado Manuel Espino está estable, pero continúa delicado, por lo que permanece en terapia intensiva tras sufrir un derrame cerebral, detalló el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Para que se evite especulación, formalmente sí tuvo un problema de salud Manuel Espino. Lo intervinieron y deseamos su recuperación, su salud. Estamos muy solidarios con su familia y sus seres queridos”, dijo Monreal en una conferencia.

La cirugía, a la que hace referencia el diputado de Morena, ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Horas antes, el miércoles, Espino había compartido en redes sociales una foto de una reunión que tuvo con jóvenes desde la Cámara de Diputados.

¿Qué sabemos del estado de salud de Manuel Espino?

Ricardo Monreal hizo un llamado a no hacer especulaciones sobre el estado de salud de Manuel Espino y, en cambio, solidarizarse con sus familiares.

El legislador está en un hospital al que lo llevó su familia tras la emergencia; sin embargo, no se precisó cuál es.

Hasta ahora, no se han dado más detalles respecto a la evolución del estado de salud del morenista y tampoco se precisó si Morena compartirá esta información más adelante.

¿Quién es el diputado de Morena Manuel Espino?

Manuel Espino fue director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), de 2022 a 2024.

Como parte de su trayectoria política, Espino ingresó al Partido Acción Nacional (PAN) y después perteneció a Movimiento Ciudadano entre 2015 y 2018.

Fue en 2021 cuando se afilió a Morena y más tarde lo nombraron comisionado del Servicio de Protección Federal, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de ser legislador de Morena, Manuel Espino recientemente hizo críticas contra el senador Adán Augusto López debido a las acusaciones que lo relacionan con el grupo criminal La Barredora.

Espino incluso comparó a Adán Augusto López y a Hernán Bermúdez con el caso del expresidente Felipe Calderón y Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

De esta forma, Espino dio a entender que el exgobernador de Tabasco habría sido cómplice de Bermúdez, supuesto líder de La Barredora.

Otra de sus polémicas ocurrió en 2022, cuando Manuel Espino le recomendó a López Obrador que pactara con el crimen organizado para pacificar al país, al considerar que su estrategia de ‘Abrazos, no balazos’, no estaba funcionando de la manera en la que se esperaba.