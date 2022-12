Manuel Espino, el polémico colaborador de la 4T, que ha ocupado cargos de medio nivel

En 2018, 58 días antes de la elección presidencial, el entonces candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andres Manuel López Obrador, hizo un anunció polémico. Públicamente confirmó la integración a su campaña y al movimiento de la Cuarta Transformación (4T) del exdirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino Barrientos.

Desde entonces, el expanista solo ha tenidos dos cargos de medio nivel en el gobierno de López Obrador.

A Espino solo le alcanzó para eso, con los 800 mil votos que en 2018 ofreció a López Obrador, los cuales, agregó, eran de los agremiados a la agrupación que creó y dirigió, denominada ‘Ruta 5′.

El día que se anunció su bienvenida al movimiento lopezobradorista, desde Progreso, Yucatán, Espino agregó que su ingreso a la 4T era con el fin de promover la adhesión de asociaciones civiles y sociales a la campaña morenista.

Fue hasta el 20 de febrero de 2020 cuando el excolaborador en el gobierno de Vicente Fox asumió su primer cargo como funcionario de mediano nivel el gobierno morenista de la 4T.

Ese día, Espino Barrientos rindió protesta como Comisionado del Servicio de Protección Federal, en sustitución de José Pedro Vizuet Bocanegra, quien recientemente había fallecido.

En aquel entonces, el secretario de seguridad, Alfonso Durazo Montaño, dio la bienvenida a Espino e hizo énfasis en la gran capacidad y profesionalismo de éste y le reitero todo el apoyo de él y de la Presidencia.

En un comunicado, la SSPC reveló que Espino cuenta con la Maestría en Seguridad e Inteligencia Estratégica, así como diplomados en Criminología por la Universidad La Salle en la Ciudad de México, en Teoría y Praxis del Federalismo Contemporáneo, además de ser empresario, escritor y político.

El 2 de diciembre del 2021, Espino renunció al cargo, por motivos personales, consistentes en su intensión de obtener la candidatura de Morena a la gubernatura de Durango, lo cual no consiguió, ya que se le impuso Marina Vitela Rodríguez.

Hace unas semanas, Espino hizo una revelación por demás polémica. Ante el Senado de la República, aseguró que había propuesto al gobierno de López Obrador dialogar y pactar con el crimen organizado para pacificar al país.

“Yo le propuse al secretario algo que he propuesto en otros países. Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, pero no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no materialice los acuerdos cualesquiera… El mal menor que habría que aceptar es dialogar y acordar con ellos, y se puede. La propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos”, dijo en octubre pasado.

Desde su renuncia como Comisionado del Servicio de Protección Federal, Espino no se había reintegrado al gobierno de la 4T, hasta el pasado lunes 12 de diciembre cuando fue nombrado como director del Conalep.

Ninguno de los cargos que Espino ha ocupado está nivel de secretaría, es decir, se trata de cargos de medio nivel.