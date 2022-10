Manuel Espino pide al gobierno de México dialogar y pactar con el crimen organizado

El excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino Barrientos, le propuso al Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador abrir el diálogo y pactar con el crimen organizado para pacificar al país.

“De lo que no se ha querido hablar pero yo sí quiero hablar, es de que en la estrategia (de seguridad) se debe hablar, no descartarla de antemano, el acordar con los grupos criminales”, expresó Manuel Espino Barrientos durante su participación en el Foro Internacional “Seguridad y Justicia por un México mejor”, realizado en el Senado de la República, este jueves.

El exfuncionario relató que en abril pasado platicó sobre el tema de seguridad con el presidente López Obrador, a quien le recordó que la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” no ha funcionado “no solamente no lo hemos logrado, sino que lo hemos empeorado. Hoy estamos peor que al principio y le ofrecí llevarle una propuesta y le dije que iba a hacer muy atrevida”.

“Es aplicar un criterio que hace años en la Iglesia le llamaban del segundo efecto: que acepto consentir que para conseguir un bien mayor con un mal menor, pero que me ayude a resolver lo peor. Y aquí quizá el mal menor que habría que aceptar pues es dialogar y acordar con ellos, y se puede, atendiendo sus intereses también, porque los tienen”, explicó.

Comentó que insinuó su propuesta a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pero lo “fustigó, porque yo le decía a la secretaria que no podemos descartar a priori acordar con los grupos criminales”.

De igual forma, detalló que la propuesta se la hizo llegar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como a una serie de grupos del crimen organizado, de los cuales, solamente tuvo respuesta de dos de ellos.

“Si esto se hace en México, le entramos. No quiero abundar más porque luego me van a acusar de indiscreto.”, concluyó.

Manuel Espino señaló que esta propuesta no es una ocurrencia, sino que es una estrategia que ya ha sido comprobada en países como Colombia, El Salvador e incluso Ciudad Juárez, donde tuvieron platicas con las pandillas en el pasado.