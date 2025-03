‘Hacen mucho daño’: Poncho de Nigris compara a su mamá con la de Gala Montes

Poncho de Nigris, el exconcursante de La Casa de los Famosos México, arremetió una vez más en contra de Leticia Guajardo, su mamá, luego de que ella indicó que estaba esperando una entrevista como la que Adrián Marcelo le hizo a Crista Montes.

Lo que ocurrió a pesar de que Poncho de Nigris dijo estar en contra de las acciones de la madre de Gala Montes, debido a que ella accedió a conversar con el comediante Adrián Marcelo, a pesar de las fuertes peleas que él tuvo con su hija dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

Poncho de Nigris continuó con las críticas a su mamá. (Foto: Especial El Financiero)

Pues las discusiones llegaron a ser tan fuertes que la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México indicó que Adrián Marcelo estaba ejerciendo violencia de género hacia Gala Montes.

Por lo que el actor escribió en su cuenta de X: “lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás”.

¿Por qué Poncho de Nigris comparó a su mamá con la de Gala Montes?

A pesar de las fuertes críticas de Poncho de Nigris a la mamá de Gala Montes, poco después Leticia Guajardo compartió un video en su cuenta de Instagram en donde comentó: “Estoy esperando a que me llegue una entrevista como la de Adrián Marcelo para que me dé una lanota”.

Y aunque el amigo de Wendy Guevara ya había respondido a este comentario diciendo que lo que hizo su mamá no tiene perdón y negó que ella sea parte de su familia, Poncho de Nigris volvió a tocar el tema en su cuenta de X.

Poncho de Nigris reprueba que Crista, mamá de Gala Montes, le diera una entrevista a Adrián Marcelo. (Foto: Facebook @PDenigrisOficiaal / Instagram @sargentomatute)

Esto debido a que comparó la acción de su madre con la de Gala Montes, ya que aseguró que lo único que buscan personas como Leticia Guajardo o Crista es seguir causando daño a sus hijos.

“Las señoras como la mamá de Gala hacen mucho daño, es igual que la mía, ¡igual”, comentó e indicó que no deberían escuchar ni creer lo que ellas comentan: “hablan así porque ya vieron que perdieron a sus hijos por sus actos y no les queda de otra más que seguir tratando de dañar”.

¿Cuánto dinero cobró la mamá de Gala Montes por la entrevista?

Previo a que se realizara la entrevista, se llegó a especular que la mamá de Gala Montes había recibido un pago de 350 mil pesos por la entrevista con el influencer Adrián Marcelo.

Y aunque no comentó la cantidad exacta que recibió, Crista compartió que sí se había llegado a un acuerdo económico entre ella y el polémico comediante de Hermanos de Leche, en entrevista con El Chisme TV.

“No (acepté los 350 mil pesos), se negoció... no, no se acepta a la primera, se llega a una negociación. Todos sabemos que no fue algo que se buscó, se fue dando. Le agradezco a Adrián”, dijo en su momento.

A pesar de ello, en su nueva publicación, Poncho de Nigris aseguró que la mamá de Gala Montes recibió mucho más dinero: “Es la guerra sucia de la vida por el dinero. Acuérdense que (Crista) cobró 500 mil pesos”.

El actor aseguró que la mamá de Gala Montes cobró más de 350 mil pesos por la entrevista. (Foto: Captura de pantalla)

Es por este motivo que reiteró que nadie debe creer en las palabras de personas como Leti o Crista: “No crean todo lo que dice, con dinero baila el perro. Eso no se le hace a los hijos ni por todo el dinero del mundo. No tiene perdón”.

Cabe señalar que luego de que Leticia Guajardo indicara que estaba esperando tener su entrevista a cambio de dinero, Poncho de Nigris aseguró que ella ya no forma parte de su familia y lanzó una advertencia a Adrián Marcelo.

“Espero que conmigo no juegue a esas m*m*das que no soy ni Gala ni Arath, conmigo se te aparece el diablo y no se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño”, dijo en su momento.

Aunque Leticia Guajardo no habló directamente de esta polémica, en un reciente video ella comentó: “Así soy, no miento en lo que digo (...) A mí nadie me defiende como mamá, pero me defiendo sola”.