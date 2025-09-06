¡Prepárense, cazadores! ¿A qué hora es la alfombra roja de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

El evento de 'Demon Slayer: Castillo infinito' en México es el 7 de septiembre, donde se prepara una alfombra roja a la que pueden acudir todos los fans del anime sin necesidad de un boleto. (Foto: Crunchyroll/Imagen generada con IA Gemini)

‘No hay demonio que pueda escapar de la furia del filo de mi espada’... ni del evento especial de la película Demon Slayer: Castillo infinito donde todos los fans de esta historia de anime pueden acudir sin necesidad de tener un boleto.

La nueva entrega cinematográfica del universo de Demon Slayer se convirtió en un fenómeno en nuestro país a tal grado que durante la preventa de los tickets se saturaron las plataformas de compra en Cinépolis y Cinemex.

Y como no hay plazo que no se cumpla, la función especial Demon Slayer: Castillo infinito está lista, donde habrá una alfombra roja con invitados como los actores de doblaje.

'Demon Slayer: Castillo Infinito' es la primera de 3 películas que cierran la historia de Tanjiro. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Crunchyroll).

¿Dónde es la alfombra roja de ‘Demon Slayer: Castillo infinito’ en México?

El evento especial de Demon Slayer: Castillo infinito en México está confirmado para el 7 de septiembre en las instalaciones de Cinépolis Parque Toreo, ubicado en el Estado de México. La dirección es la siguiente Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho, Residencial Lomas de Sotelo, en Naucalpan de Juárez.

Posterior a la alfombra roja se tiene una proyección anticipada de la película, sin embargo, los boletos se agotaron minutos después de salir a la venta.

Aunque la buena noticia es que todos los fans del anime pueden asistir al paso de los invitados especiales para la función, donde se espera la visita de actores de doblaje, así como de personas relacionadas con el anime, como aquellos que prestan su voz en japonés, que es el idioma original.

¿A qué hora es el evento de ‘Demon Slayer: Castillo infinito’ en México?

El horario de inicio para la alfombra roja de Demon Slayer: Castillo infinito es a las 9:00 a.m, informó Crunchyroll.

Sin embargo, hay objetos que no están permitidos y que se relacionan con el anime y estos son:

Armas de cosplay (de ningún tipo de material).

(de ningún tipo de material). No se permite el uso de máscaras o cascos desde el momento en que se ingresa al centro comercial donde está el cine

No se permite el ingreso de ningún tipo de arma (sea cosplay, plástico o madera) al evento de la película de 'Demon Slayer' en México. (Foto: Shutterstock)

¿De qué trata ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito’?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito es la primera película de una trilogía que da cierre a la historia de Tanjiro Kamado y su lucha contra las fuerzas oscuras. Ambientada en un universo donde los cazadores se enfrentan a criaturas sobrenaturales, la trama presenta al temible Muzan Kibutsuji como el gran antagonista.

La narrativa sigue a Tanjiro en su misión por vengar la muerte de su familia y encontrar una manera de devolver la humanidad a su hermana Nezuko, quien fue convertida en demonio. En esta entrega, el protagonista une fuerzas con Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira para enfrentar un nuevo desafío cuando Muzan invade la mansión Ubuyashiki.

Los héroes quedan atrapados en el Castillo Infinito, un peligroso laberinto dimensional donde lucharán contra enemigos cada vez más poderosos.

El estreno oficial de la película del anime Demon Slayer está programado para el jueves 11 de septiembre en las salas de cine en México.

La película de 'Demon Slayer: Castillo infinito' comienza el desenlace de la historia de anime. (Foto: Crunchyroll) (Crunchyroll)

¿Dónde ver los capítulos de ‘Demon Slayer’?

Actualmente, existen 4 temporadas del anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba que están disponibles en la plataforma de streaming de Crunchyroll, donde requieres de una suscripción con costo.

Otra de las opciones es verlo en Netflix, donde también se pueden ver todos los capítulos que componen esta historia.