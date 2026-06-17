‘Efrastóteles’ ahora ‘ruge’ en Europa: Efraín Juárez es el nuevo DT del Győri ETO de Hungría

Efraín Juárez emprende su nueva aventura en el futbol europeo tras disputar la final de la Liga MX con los Pumas de la UNAM. [Fotografía. Cuartoscuro]

A un mes de llevar a los Pumas de la UNAM a la final de la Liga MX, Efraín Juárez da un nuevo salto en su carrera al asumir su primer desafío como entrenador en Europa. El estratega mexicano fue nombrado nuevo técnico del Győri ETO FC, equipo de Hungría que disputará las rondas de clasificación rumbo a la próxima edición de la UEFA Champions League.

El anuncio fue dado a conocer a través de las redes sociales del club húngaro, que le dio la bienvenida a Efraín Juárez. El nombramiento confirma el rápido ascenso que ha tenido desde que inició su etapa en los banquillos, donde ya suma títulos en Colombia y un subcampeonato en la Liga MX.

‘Efraestóteles’ asumirá el mando del conjunto húngaro, reciente campeón de la liga local, con el objetivo de superar las rondas clasificatorias y asegurar su lugar en la fase de liga de la UEFA Champions League. De lograrlo, se convertiría en el segundo entrenador mexicano en dirigir en la máxima competición europea.

¿Por qué Efraín Juárez dejó a los Pumas de la UNAM?

La salida de Juárez de Pumas se confirmó el pasado 8 de junio, apenas dos semanas después de disputar la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. El anuncio sorprendió a la afición universitaria debido a que el entrenador había logrado una de las mejores campañas del club en años y mantenía contrato vigente hasta finales de 2026.

Durante su gestión, los auriazules terminaron como superlíderes del torneo y regresaron a una final de Liga MX después de seis años. Además, existían reportes que señalaban que ya trabajaba en la planeación de la siguiente temporada.

Sin embargo, diversas versiones apuntaron a diferencias en el proyecto deportivo para la próxima campaña. Días después de su salida, apareció la oportunidad de dirigir en Europa, un objetivo que Juárez había perseguido desde que inició su carrera como entrenador.

Antes de asumir el cargo en Hungría, Efraín Juárez construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los entrenadores mexicanos con mayor proyección internacional.

Su primer gran éxito llegó con Atlético Nacional de Colombia, donde conquistó la Liga y la Copa durante 2024. El doblete le dio reconocimiento en Sudamérica y fortaleció su perfil como entrenador. Posteriormente, tomó el mando de Pumas y logró devolver protagonismo al conjunto universitario.

Efraín Juárez podría convertirse en el segundo técnico en dirigir en Champions League [Fotografía. Cuartoscuro] (Graciela López Herrera)

¿Podrá Efraín Juárez dirigir en la Champions League?

Efraín Juárez tendrá la posibilidad de dirigir al Győri ETO FC en la UEFA Champions League. Sin embargo, el equipo húngaro deberá superar las rondas previas de clasificación.

El título de liga conseguido por el Győri ETO le otorgó un boleto a la ruta de campeones de la Champions League de la temporada 2026-27. Para llegar a la fase principal, el equipo deberá avanzar varias eliminatorias durante el verano europeo.

En caso de no conseguirlo, el club aún tendría la posibilidad de competir en la Europa League o la Conference League, por lo que Juárez tiene garantizada la oportunidad de dirigir en torneos continentales.

De conseguir la hazaña, sería el segundo entrenador mexicano en dirigir en la máxima competición europea, emulando lo que hizo Javier Aguirre, actual técnico de la Selección Mexicana, cuando comandó al Atlético de Madrid en la Champions League durante la temporada 2008-2009.

Dentro del cuerpo técnico del “Vasco” Aguirre en aquel entonces se encontraba Ignacio Ambriz, entrenador campeón del futbol mexicano con León y América.

El regreso de Juárez al continente europeo tiene un componente especial debido a su pasado como jugador. Tras surgir de las fuerzas básicas de Pumas y conquistar el Clausura 2009, el exdefensor emigró al Celtic de Escocia, donde vivió su primera experiencia en el futbol europeo.

Posteriormente, defendió los colores del Real Zaragoza en España antes de continuar su carrera en equipos como América, Monterrey y Vancouver Whitecaps.

Tras finalizar su trayectoria como jugador, Efraín Juárez construyó su formación como entrenador en Europa y Estados Unidos como integrante del cuerpo técnico del noruego Ronny Deila. El mexicano trabajó junto al estratega en el New York City FC, donde conquistó la MLS Cup en 2021, y posteriormente lo acompañó en el Standard de Lieja de Bélgica y en el Club Brujas.

Ahora, más de una década después de su aventura como futbolista, Juárez vuelve a Europa con la misión de consolidarse como entrenador y abrir una nueva página para los técnicos mexicanos en el futbol del viejo continente.