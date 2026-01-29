Salió de Veracruz: ¿Cuál es la ruta del buque petrolero que va a Dinamarca con 700 mil barriles?

El buque petrolero permaneció en el puerto mexicano de Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, hasta el 10 de diciembre (Foto: Archivo / Cuartoscuro)

El buque petrolero Swift Galaxy, que inicialmente tenía previsto llegar a Cuba antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que dejaría de abastecer a la isla, se dirige a hora a Dinamarca con 700 mil barriles de crudo.

Según la plataforma VesselFinder, sitio web de seguimiento de buques AIS, el petrolero Swift Galaxy cambió su trayectoria y ahora se dirige al país de Europa tras salir del puerto de Veracruz.

En su conferencia de prensa del martes, Sheinbaum confirmó que se había detenido los envíos de petróleo a Cuba al subrayar que es una decisión “soberana”, tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La mandataria descartó que Estados Unidos hubiera influido en su decisión y reiteró que se trató de una “decisión soberana”.

“La decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

¿Cuál es la ruta del buque petrolero Swift Galaxy?

El buque petrolero permaneció en el puerto mexicano de Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, hasta el 10 de diciembre, cuando zarpó rumbo a Jamaica.

Luego se dirigió a Colombia, cruzó el Atlántico hasta Gibraltar y finalmente modificó su destino hacia Skagen, Dinamarca.

Se prevé que el barco con los 700 mil barriles de crudo llegué al país europeo el próximo 4 de febrero, según datos de la plataforma VesselFinder y el medio cubano 14ymedio.

Según el experto cubano de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, resulta inusual la capacidad del buque Swift Galaxy, ya que es muy superior a la de los barcos que Pemex utiliza habitualmente para enviar petróleo a Cuba.

El Swift Galaxy, con bandera de Panamá, fue construido en 2003 y navegó originalmente bajo pabellón griego con el nombre Parthenon, denominación que cambió en marzo de 2025.

Actualmente, se encuentra en el Atlántico Noreste, cerca de las costas de España, avanzando a una velocidad de 6.2 nudos, según datos del sistema AIS.

Envíos de petróleo de México a Cuba

El envío de petróleo mexicano a Cuba ha sido objeto de críticas de sectores de oposición, que acusan a la presidenta de apoyar al Gobierno cubano.

No obstante, Sheinbaum ha sostenido que su relación con Cuba se basa en principios históricos de política exterior, como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, y que los volúmenes de crudo enviados representan una fracción menor de la producción nacional.

México se ha configurado como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, elevando el costo geopolítico en su relación con Estados Unidos, que impulsó restricciones de abasto a la isla desde Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una intervención militar en Caracas a comienzos de enero.

En el segundo fin de semana de enero arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86 mil barriles de combustible procedente de México, según confirmó a EFE el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Con información de EFE